Активист "Мусульманского единства" Миртофиг Гусейнов задержан в Азербайджане

07 декабря 2022, 12:55

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Член Движения "Мусульманское единство" Миртофиг Гусейнов был задержан вечером 6 декабря и о его местонахождении ничего не известно, сообщил отец активиста. В ДМЕ задержание назвали продолжением новой волны арестов активистов организации, начавшейся с 23 ноября.

Как писал "Кавказский узел", 23 ноября член движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Шахин Гадирли был задержан силовиками на автобусной остановке, когда возвращался с работы домой. Родственникам сообщили о его задержании лишь 26 ноября. Ему предъявлено обвинение в причастности к незаконному обороту наркотиков в крупном размере, суд отправил его под стражу на четыре месяца. В ДМЕ назвали сфабрикованным дело Гадирли, посчитав это провокацией против организации. Шахин Гадирли стал десятым членом "Мусульманского единства", кто содержится в тюрьмах, включая лидера организации Талеха Багирзаде, сообщили в ДМЕ. 2 декабря апелляционный суд оставил его под стражей. Член ДМЕ Самир Бабаев был задержан 2 декабря в поселке Маштага, сообщил пресс-секретарь ДМЕ Абульфаз Буньядов. По его словам, 1 декабря, в поселке Масазыр был задержан другой член движения Ниджат Алиев, его увезли в неизвестном направлении. В ДМЕ сочли задержания Алиева и Бабаева необоснованными. 6 декабря стало известно, что Бабаеву и Алиеву предъявили обвинения по статье о незаконном обороте наркотиков.

25 января 2017 года лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, в том числе двух полицейских, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки и не признали вину. Азербайджанские правозащитники признали фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными. Впоследствии часть осужденных вышла на свободу по помилованию и окончанию срока.

Миртофиг Гусейнов был задержан вечером 6 декабря на автобусной остановке возле станции метро "20 января", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" отец активиста Мирджалал Гусейнов.

По словам мужчины, свидетелями задержания активиста стали его знакомые, которые и сообщили об этом семье.

"Мы обратились в службу "102", чтобы прояснить судьбу сына. В связи со звонком на "102" меня сегодня пригласили в 3-е отделение Хазарского районного управления полиции и предложили написать заявление об исчезновении сына. Там мне сказали, что будут выяснять, что с моим сыном, и сообщат мне. Но пока никакой информации нет", - сказал Мирджалал Гусейнов сегодня в 13.00 по местному времени (12.00 мск).

В пресс-службе МВД сказали, что не располагают какой-либо информацией относительно Миртофига Гусейнова.

Пресс-секретарь ДМЕ Абульфаз Буньядов отметил, что Миртофиг Гусейнов стал четвертым членом организации, задержанным за последние 15 дней. "С 23 ноября были задержаны и арестованы по обвинению в незаконном обороте наркотиков трое членов нашего движения - Шахин Гадирли, Ниджат Алиев и Самир Бабаев. Теперь задержан Миртофиг Гусейнов. Ясно, что все эти задержания - звенья одной цепи, новой волны репрессий против ДМЕ", - сказал Буньядов.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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