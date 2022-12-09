Силовики в Баку задержали активиста Бахтияра Гаджиева

09 декабря 2022, 14:36

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Сотрудники полиции задержали и доставили в райсуд Баку активиста Бахтияра Гаджиева, обвиненного в хулиганстве и неуважении к суду.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля судьи Бакинского апелляционного суда обвинили главу "Института общественной политики" и НПО "Позитивные перемены" Бахтияра Гаджиева в неуважении к суду во время рассмотрения его жалобы на отказ в удовлетворении иска Гаджиева к журналистке Ульвии Мурадовой (известной под псевдонимом Ульвия Аловлу).

Поводом для жалобы Гаджиева на Аловлу стали "оскорбительные и клеветнические высказывания" в соцсетях. Судьи апелляционного суда пришли к выводу, что в деле "нет оскорбления". "В ответ я им сказал, что в таком случае я отношу все, что обо мне было сказано, к членам семей судей. Это их разгневало, и они составили протокол в отношении меня. Дескать, я "проявил неуважение к суду". [...] То, что судьи восприняли это как "неуважение", как раз и подтверждает, что мою честь и достоинство унизили", - рассказал в июле "Кавказскому узлу" Бахтияр Гаджиев.

Сотрудники полиции задержали Бахтияра Гаджиева сегодня около 14 часов (13 мск) и доставили в Хататинский райсуд Баку для избрания меры пресечения, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Агиль Лаидж.

По его словам, задержание связано с уголовным делом, по которому Гаджиев обвиняется в хулиганстве и неуважении к суду. Защитник отметил необоснованность обвинений.

Сотрудник пресс-службы МВД в ответ на запрос корреспондента «Кавказского узла» о задержании Гаджиева сообщил, что информация об этом будет позднее. Ульвия Аловлу оказалась недоступной для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

Конфликт Гаджиева с Аловлу начался после того, как они не поделили котят от своих кошек, и бытовой спор вылился во взаимные обвинения и судебное разбирательство. Бахтияр Гаджиев заявлял ранее, что власти воспользовались этим фактом, чтобы отомстить ему за критику, пишет сегодня Turan.

Напомним, в августе Бахтияр Гаджиев был задержан в Баку. По словам активиста, силовики заставили его удалить критические публикации в соцсетях о главе МВД Азербайджана и пригрозили арестом за новые посты о нем. После этого Гаджиев направил президенту Азербайджана заявление об отказе от гражданства, объяснив это угрозами со стороны силовиков.

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