Замначальника тюремной больницы в Ростове-на-Дону обвинен в организации пыток

09 декабря 2022, 09:24

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В Ростове-на-Дону передано в суд дело бывшего замначальника туберкулезной больницы ФСИН Александра Ляха, обвиненного в организации пыток заключенных. Две подчиненные Ляха обвинены в превышении полномочий и пособничестве этому.

Как писал "Кавказский узел", бывший замначальника межобластной туберкулезной больницы № 19 (МОТБ-19) ФСИН Александр Лях был заподозрен по статье о превышении полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ), которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Управление ФСИН по Ростовской области заявило, что Лях был уволен еще весной 2021 года, до возбуждения уголовного дела.

По версии следствия, Лях принимал участие в организации системы пыток заключенных, которые проходили лечение в МОТБ-19, и давал распоряжения начальнику психиатрического отделения медсанчасти № 61 связывать пациентов. Делал он это с целью создания комфортных условий несения службы и работы.

В Октябрьский райсуд Ростова-на-Дону поступило уголовное дело Александра Ляха и еще двух сотрудниц МОТБ-19: заведующей психиатрическим отделением Дарьи Поздняковой и врача-психиатра Анастасии Поторочиной. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации превышения должностных полномочий, превышении должностных полномочий и в пособничестве в этом преступлении, сообщил 8 декабря со ссылкой на пресс-службу суда "Коммерсант".

По версии следствия, в 2020 году пациентов учреждения безосновательно на долгое время привязывали к кроватям, от чего у многих образовывались пролежни. Потерпевшими по делу признаны 40 человек, двое из них умерли от полученных травм.

Согласно материалам дела, следователи считают, что Александр Лях дал Дарье Поздняковой указание связывать пациентов, а она, чтобы скрыть следы преступлений, просила Анастасию Поторочину вносить в медкарты пациентов недостоверные сведения.

Александр Лях находится под домашним арестом, Дарья Позднякова и Анастасия Поторочина - под подпиской о невыезде. Погибшими, которые признаны потерпевшими по делу, могут быть заключенные Александр Куликов и Роман Михайлов. По данным Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), Куликов прибыл в больницу с переломом позвоночника и четырех ребер, однако в учреждении эти травмы не зафиксировали. Михайлов, по сведениям комиссии, скончался вскоре после того, как ему отрезали кусок омертвевшей из-за пролежня кожи, пишет издание.

Согласно карточке дела на сайте суда, дело поступило в суд 5 декабря. 8 декабря в карточку дела была добавлена информация о том, что на 17 мск 13 декабря назначено заседание для решения о продлении меры пресечения обвиняемым. Александр Лях обвиняется в организации превышения полномочий, Анастасия Поторочина - в пособничестве преступлению, Дарья Позднякова - в превышении полномочий. Часть 3 статьи 286 УК РФ, по которой они обвинены, предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в ноябре 2020 года после гибели осужденного, проходившего лечение в ростовской туберкулезной больнице ФСИН, было возбуждено уголовное дело по статье о причинении телесных повреждений, повлекших за собой смерть. По данным ОНК, осужденных в больнице неделями держали привязанными к кроватям, избивали и плохо кормили. К декабрю 2020 года в ОНК Ростовской области поступили жалобы на неприемлемые условия содержания в тюремной больнице 21 осужденного, трое из которых умерли. В ноябре 2021 года ОНК отчиталась, что в связи с пытками и смертью заключенных в туберкулезной больнице показания дали 62 потерпевших, возбуждено уголовное дело.

31 августа стало известно, что следователи начали проверку заявления врача Николая Каклюгина о пытках, которым он подвергался в МОТБ-19. Ранее, по словам Каклюгина, Генпрокуратура выяснила, что он был незаконно помещен в психиатрическое отделение тюремной больницы, но следователями он "не был ни разу допрошен ни в статусе потерпевшего, ни в каком другом". По словам Каклюгина, в больнице к нему пытались применить недозволенные методы лечения.

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