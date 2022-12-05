Планы "Газпрома" по строительству новых курортов в Сочи обеспокоили экологов

05 декабря 2022, 13:15

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"Газпром" разместил заказ на подготовку мастер-планов трех новых курортов, которые будут располагаться на территории сочинских нацпарка и заказника, а также Кавказского заповедника. Если эти курорты будут построены, то охраняемой природной территории будет нанесен существенный урон, отметили экологи.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее экологи неоднократно выступали против реализации "Газпромом" своих проектов на территории заповедников в Краснодарском крае. Еще в 2016 году специалисты отметили, что проект реконструкции высокогорной подвесной канатной дороги "Псехако-D", подготовленный ООО "Газпром социнвест", может загрязнить экологию и нанести ущерб Кавказскому биосферному заповеднику. 15 декабря 2016 года стало известно, что "Газпром" разрабатывает проект четырех новых курортов в районе горного массива Псеашхо.

Компания "Газпром" изучает возможность строительства в Сочи трех новых горных курортов – "Табунная", "Аишхо" и "Грушевый", общая площадь которых может составить около 16 тысяч гектаров. На картах проекта указано, что они могут расположиться на территории сочинских нацпарка и заказника, а также Кавказского заповедника, который находится под охраной ЮНЕСКО, сообщил сегодня "Коммерсант".

ООО "Газпром проектирование" разместило три тендера, которые предполагают, в том числе анализ пропускных способностей горнолыжных курортов Сочи. Согласно условиям, исполнители тендеров также должны подготовить мастер-план для курортов "Табунная", "Аишхо" и "Грушевый", а также планы по последующему развитию курортов, включая строительство канатных дорог и пунктов питания.

Курорт "Грушевый" планируется разместить в Сочинском нацпарке, курорт "Аишхо" – в Сочинском заказнике, а "Табунную" – на территории Кавказского заповедника, сказано в публикации.

Грушевый хребет — ценная природная территория, расположенная между реками Мзымта и Пслух (Пслушенок). Раньше Грушевый хребет входил в Кавказский биосферный заповедник. Сейчас это зона нацпарка, так называемая буферная зона, примыкающая к заповеднику, информирует РБК.

Опрошенные "Коммерсантом" экологи критично оценили планы "Газпрома". Законодательство запрещает строить в заповедниках любую инфраструктуру, кроме той, что направлена на обеспечение самой особо охраняемой природной территории, отметил специалист "Гринписа России" Михаил Крейндлин. Он напомнил, что Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО неоднократно заявлял о недопустимости строительства на территории Кавказского заповедника.

Туристы должны посещать территорию заповедника в ограниченном количестве, отметила президент фонда "Заповедное посольство" Наталья Данилина. "Если туризм предполагает строительство и освоение территории, то это может привести к уничтожению природы. А в заповеднике такого ранга любые нарушения недопустимы. Там разрешается только ограниченное и щадящее посещение. А туристические курорты не предполагают подобного", – сказала она.

Сотрудник Минприроды России рассказал, что в 2020 году было подписано соглашение о сотрудничестве с Кавказским заповедником, Сочинским нацпарком, компанией "Газпром Инвест", курортом "Красная Поляна", Skypark и курортом "Роза Хутор". И что в рамках этого соглашения разрабатывается концепция развития курортов Сочи.

Он добавил, что рассматривается размещение "объектов горно-туристской индустрии" на территории Краснополянского поселкового округа и села Аибга Адлерского района в границах Кавказского заповедника, а также Сочинского нацпарка и Сочинского заказника. "У подножья южного склона хребта Аишхо планируется создать экопоселения, которые станут центром организации ски-туров и внетрассового катания без применения канатных дорог", – пояснил сотрудник министерства.

Сотрудник Минприроды отметил, что проекты не создадут помех для животных, в том числе не окажут влияния на их миграционные пути. Министерство согласовало в концепции только курорты "Аишхо" и "Грушевый". "О создании курорта "Табунная" в Минприроды информации не поступало", – сказал он. Сотрудник министерства также подчеркнул, что согласование концепции проекта еще не означает разрешение на строительство.

В компании "Газпром" пояснили, что намерены разработать мастер-план, чтобы изучить перспективы строительства курортов. "На этом этапе согласия местных властей или Минприроды РФ на подготовку такого документа не требуется", – сказал сотрудник управления информации ПАО "Газпром".

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