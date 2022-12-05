Власти Нагорного Карабаха сообщили о драке жителей села Гетаван с азербайджанцами

05 декабря 2022, 01:42

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В карабахском селе Гетаван азербайджанцы, которые ехали в колонне в сопровождении российских миротворцев, спровоцировали конфликт с местными молодыми людьми, сообщил Информационный штаб Нагорного Карабаха.

«4 декабря в сопровождении российских миротворцев в очередной раз было организовано движение колонны азербайджанских грузовиков по маршруту Матагис - Карвачар. Колонна состояла из грузовых машин и одного легкового автомобиля, в которой находилось четверо азербайджанцев в штатском. На территории общины Гетаван Мартакертского района по техническим причинам колонна остановилась, после чего находившиеся в легковом автомобиле азербайджанцы вышли из машины и начали грубо и вызывающе вести себя по отношению к находящимся там армянским юношам, издеваясь над ними и оскорбляя их. На указанной почве возник спор, в ходе которого упомянутые азербайджанцы и водители грузовиков применили насилие в отношении армянской молодежи. С целью прекратить спор, спустя некоторое время на место прибыли также родственники молодых людей, в ходе чего снова произошла ссора», - говорится в сообщении Инфоштаба.

Отмечается, что «участники инцидента получили легкие телесные повреждения, также поврежден азербайджанский легковой автомобиль».

Пресс-служба МВД Нагорного Карабаха сообщила, что «полиция ведет работу по выяснению деталей и документированию обстоятельств происшествия», и что «о случившемся проинформировано также командование миротворческих войск РФ».

«По предварительным данным, находившиеся в легковом автомобиле лица являются служащими Вооруженных сил и Военной полиции Азербайджана, между тем периодическое использование указанного маршрута при посредничестве российских миротворческих сил и в их сопровождении должно иметь только гуманитарные цели», - заявили в пресс-службе МВД на своем официальном сайте.

Глава общины Гетаван Арарат Захарян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что «азербайджанцы остановили автомобиль молодых людей - жителей Мартакертского района и пытались запретить им ехать, из-за чего и возникла ссора».

«При въезде в село азербайджанская колонна остановилась. Азербайджанские пассажиры легковых и водители грузовых машин вышли на дорогу, остановили направлявшихся в Гетаван машину армян, где были трое наших молодых людей. Азербайджанцев было в несколько раз больше. Они начали провоцировать ссору, запрещая нашим парням ехать дальше. Они начали драку, наши ребята ответили. После вмешательства российских миротворцев инцидент был улажен, азербайджанцы в сопровождение миротворцев продолжили свой путь в Карвачар», - рассказал Захарян.

Он добавил, что «случаи циничного поведения в отношении армян пассажиры машин азербайджанских колонны совершают периодически, а в последние два дня провокации проводят умышленно». «Мы все хорошо понимаем, что их цель напугать армян и заставить уехать из своих родных мест. Но мы не хотим покидать свою Родину. Мы надеемся, что местные власти и миротворческий контингент примут меры для обеспечения нашей безопасности. А международное сообщество обратит внимание на нарушение прав человека в нашем регионе», - сказал глава общины Гетаван.

Лидер оппозиционного движения «Мое право» Артур Осипян считает, что «Азербайджан применяет невооруженные методы борьбы, и это будет продолжаться непрерывно, пока не будут приняты соответствующие меры».

«Вчера в Шуше азербайджанцы в гражданском перекрыли дорогу. Сегодня многочисленная группа азербайджанцев в Мардакертском районе Арцаха (Нагорного Карабаха) остановила армянскую машину и устроила драку с нашими парнями. Такие провокации с азербайджанской стороны будет постоянно, пока не будут проработаны политические механизмы сдерживания врага», - заявил Осипян.

Информационный штаб правительства Нагорного Карабаха сообщил 3 декабря, что группа "азербайджанцев в штатском" перекрыла трассу Степанакерт - Горис на перекрестке с дорогой Шуши (азербайджанское название - Шуша) - Карин Так. Таким образом, оказался заблокированным единственный выезд из Нагорного Карабаха в Армению, указал Инфоштаб. Чуть позднее правительство Нагорного Карабаха сообщило, что после переговоров азербайджанская сторона разблокировала автодорогу. Азербайджан заявил, что инцидент связан с визитом азербайджанских специалистов для расследования версии о незаконной эксплуатации полезных ископаемых на данном участке.

По его мнению, «бесконечное нытье руководства Арцаха (Нагорного Карабаха) уже не работает». «Армянской сторона надо предпринимать смелые и действенные шаги», - выразил мнение Осипян.

Комментариями представителей властей Азербайджана по поводу инцидента "Кавказский узел" пока не располагает.

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