04 декабря 2022, 16:16

Раненый армянский солдат прооперирован

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Армянский военнослужащий, госпитализированный с огнестрельным ранением, прооперирован, но остается в крайне тяжелом состоянии, сообщило Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря военнослужащий получил огнестрельное ранение и был доставлен в тяжелом состоянии в госпиталь, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Врачи центрального военного госпиталя прооперировали раненого, но его состояние остается крайне тяжелым, сообщил пресс-секретарь Минобороны Арам Торосян. "Состояние военнослужащего продолжается оставаться крайне тяжелым. Он находится под наблюдением врачей госпиталя", - приводит сегодня его слова News.am.

Военное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в связи с ранением военнослужащего. По предварительным данным, рядовой во время боевого дежурства получил огнестрельное ранение в правое бедро из закрепленного за ним автомата, пишет издание.

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Примечание:

"Солдат из Армении ранен на границе с Азербайджаном", "Армянский солдат ранен в результате обстрела", "Армения заявила о ранении солдата-срочника после обстрела".

Автор: "Кавказский узел"

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