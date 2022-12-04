Раненый армянский солдат прооперирован

04 декабря 2022, 16:16

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Армянский военнослужащий, госпитализированный с огнестрельным ранением, прооперирован, но остается в крайне тяжелом состоянии, сообщило Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря военнослужащий получил огнестрельное ранение и был доставлен в тяжелом состоянии в госпиталь, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Врачи центрального военного госпиталя прооперировали раненого, но его состояние остается крайне тяжелым, сообщил пресс-секретарь Минобороны Арам Торосян. "Состояние военнослужащего продолжается оставаться крайне тяжелым. Он находится под наблюдением врачей госпиталя", - приводит сегодня его слова News.am.

Военное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в связи с ранением военнослужащего. По предварительным данным, рядовой во время боевого дежурства получил огнестрельное ранение в правое бедро из закрепленного за ним автомата, пишет издание.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.