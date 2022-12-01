Брат Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политика

01 декабря 2022, 06:42

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили стало хуже, и он уже не может самостоятельно передвигаться, рассказал его брат Георгий Саакашвили. Защита политика анонсировала обращение в суд с ходатайством об его освобождении из-за серьезных заболеваний.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 ноября 13 грузинских НПО отметили в совместном заявлении, что власти должны принять решение о лечении Саакашвили за рубежом, исходя из его права на жизнь и здоровье. 29 ноября Адвокат рассказал, что в организме Саакашвили был найден мышьяк.

Ранее защита Михаила Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья: из-за ареста он уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии". Адвокаты требовали допустить к Саакашвили иностранных врачей, чтобы на основании их заключений требовать для него отсрочки наказания или перевода на лечение за границу. В начале октября врач из США, обследовавший Саакашвили, пришел к выводу, что многие проблемы с его здоровьем разрешимы.

Состояние здоровья Михаила Саакашвили, который находится в Тбилисской клинике стало крайне тяжелым, политик уже не может передвигаться, заявил его брат Георгий Саакашвили.

"Его состояние становится все хуже. Он либо лежит, либо сидит. Когда его переводили в клинику, он пошел туда самостоятельно, теперь ему трудно передвигаться. Врачи говорят, что если так продолжиться, то всё может завершится фатально", – привел 30 ноября на своем сайте телеканал "Рустави 2" слова Георгия Саакашвили.

Он потребовал перевода Михаила Саакашвили на лечение в зарубежную клинику. "Он весит уже 79 килограммов, при приезде в Грузию он весил 118. Если бы члены правящей партии "Грузинская мечта" посетили Саакашвили в клинике, они бы убедились в том, насколько его положение критическое", – заявил Георгий Саакашвили.

Защита Михаила Саакашвили в ближайшее время обратится в суд с ходатайствами об его освобождении от наказания или отсрочке наказания из-за серьезных заболеваний, сообщил адвокат Шалва Хачапуридзе.

"Петиция подготовлена. Сегодня, максимум завтра мы подадим заявление в суд. В медицинском заключении перечислены тяжелые заболевания, которые, согласно соответствующему приказу министра здравоохранения, предусматривают освобождение от наказания. Таких заболеваний три. Такая практика существует", – привел слова Хачапуридзе 30 ноября на своем сайте телеканал "Мтавари архи".

Напомним, Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября того же года был арестован, так как ранее был заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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