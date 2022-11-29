Врачи запретили Саакашвили участвовать в судебном процессе

29 ноября 2022, 03:19

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Родные и соратники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили сообщили об ухудшении состояния его здоровья, а адвокат заявил о найденном в его организме мышьяке. Врачи не разрешили Саакашвили присутствовать на суде, так как опасаются, что перевозка из клиники скажется на его состоянии. Судья Тбилисского городского суда перенес процесс по делу бывшего президента на неопределенный срок.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 ноября адвокат Валерий Гелбахиани заявил, что Саакашвили был отравлен после ареста. Глава Минюста Грузии анонсировал токсикологическую экспертизу. 24 ноября сторонники Саакашвили провели в Тбилиси акцию в его поддержку, на которой потребовали отправить политика на лечение за рубеж. 26 ноября 13 грузинских НПО отметили в совместном заявлении, что власти должны принять решение о лечении Саакашвили за рубежом, исходя из его права на жизнь и здоровье.

Ранее защита Михаила Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья: из-за ареста он уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии". Адвокаты требовали допустить к Саакашвили иностранных врачей, чтобы на основании их заключений требовать для него отсрочки наказания или перевода на лечение за границу. В начале октября врач из США, обследовавший Саакашвили, пришел к выводу, что многие проблемы с его здоровьем разрешимы.

28 ноября судья Тбилисского городского суда через несколько минут после начала заседания принял решение о переносе процесса по делу о незаконном пересечении Саакашвили границы на неопределенный срок. Сам фигурант дела на заседании суда не присутствовал, пишут "Новости-Грузия".

Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что в организме его подзащитного обнаружен мышьяк, приводит его слова "Газета.ру".

Член "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе посетила Михаила Саакашвили, который находится на лечении в клинике "Вивамед". На выходе из медучреждения ее ждали журналисты, которым Деканоидзе сообщила, что врачи не рекомендуют Саакашвили присутствовать на заседании суда, так как состояние его здоровья ухудшилось, у него наблюдаются неврологические проблемы.

"Состояние его очень тяжелое. Врачи не пускают Саакашвили в зал суда. Они не могут взять на себя ответственность за то, что по дороге из больницы в суд не произойдет что-то серьезное <...> Пенитенциарная служба заявляет, что также не может взять на себя эту ответственность. Поэтому Михаила Саакашвили нельзя доставить в зал суда», - сказала Деканоидзе. Она также добавила, что у бывшего президента усилился тремор рук и глаз.

Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия заявил, что в транспортировке Саакашвили было отказано, чтобы люди не увидели, до какого состояния его не довели.

«Появление Михаила Саакашвили в суде подтвердило бы выводы нескольких иностранных профессоров и ученых, которые <...> говорят об ухудшении состояния его здоровья, выводы грузинских медицинских представителей, отчеты, сделанные людьми, у которых есть возможность посетить Саакашвили, о том, что его состояние после перевода из тюрьмы в больницу «Вивамед» резко ухудшилось, что само по себе парадоксально», - заявил Мелия.

Судья Тбилисского городского суда через несколько минут после начала заседания принял решение о переносе процесса по делу о незаконном пересечении Саакашвили границы на неопределенный срок. Сам фигурант дела на заседании суда не присутствовал, пишут "Новости-Грузия".

28 ноября Саакашвили посетила омбудсмен Грузии Нино Ломджария. «Визуально заметно, что состояние Михаила Саакашвили ухудшилось. Можно сказать, что с октября он постоянно лежит, моторика замедлена, ему трудно двигать рукой, он не ходит», - рассказала она в интервью "Интерпрессньюс".

Он лично поговорила с бывшим президентом и отметила, что ему трудно говорить. "Он сильно похудел. Как мне сказали врачи, он все время лежит, не встает и не садится. Также плохо питается и мало ест. С октября у него ухудшение состояния здоровья. Врачи вспоминают, что после того, как к нему пришли прокурор и судья, ситуация ухудшилась", - отметила Ломджария.

Мать Саакашвили Гиули Аласания также посетила сына. "Он не в том состоянии, чтобы ходить туда-сюда", - сказала она.

Аласания заявила, что Саакашвили "очень тяжело больной". "Утром, когда я пришла, он был настроен отправиться в суд. Факт, что врачи не смогли его отпустить", - добавила она.

Соратница Саакашвили Эка Херхеулидзе также считает, что отказ привезти бывшего президента на заседание суда связан с попыткой скрыть его от граждан. "Михаил Саакашвили был скрыт от общественности, его здоровье разрушено, они <...> постоянно подчеркивают, что с ним все в порядке", - приводит его слова "Пирвели".

"Торжество беззакония" назвал лишение Саакашвили права прийти в суд один из лидеров "Стратегии Агмашенебели" Серго Чихладзе. "Врачи клиники сделали заявление, что ему плохо - настолько тяжело, что расстояние от суда до клиники в полтора километра, но даже туда его не удалось транспортировать", - цитирует его "Грузия-онлайн".

Напомним, Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября того же года был арестован, так как ранее был заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о связанных с этим событиях собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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