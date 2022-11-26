Грузинские НПО потребовали от властей соблюдать право Саакашвили на здоровье

26 ноября 2022, 12:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На фоне ухудшения здоровья Михаила Саакашвили власти Грузии должны принять решение о его лечении за рубежом, исходя из права Саакашвили на жизнь и здоровье, а не с точки зрения политической целесообразности, отметили в совместном заявлении 13 грузинских НПО.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 ноября адвокат Валерий Гелбахиани заявил, что Саакашвили был отравлен после ареста. Глава Минюста Грузии анонсировал токсикологическую экспертизу. 24 ноября сторонники Саакашвили провели в Тбилиси акцию в его поддержку, на которой потребовали отправить политика на лечение за рубеж.

Ранее защита Михаила Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья: из-за ареста он уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии". Адвокаты требовали допустить к Саакашвили иностранных врачей, чтобы на основании их заключений требовать для него отсрочки наказания или перевода на лечение за границу. В начале октября врач из США, обследовавший Саакашвили, пришел к выводу, что многие проблемы с его здоровьем разрешимы.

13 грузинских неправительственных организаций (НПО) выступили с совместным заявлением, в котором потребовали обеспечить права Михаила Саакашвили. Правозащитники потребовали, чтоб власти Грузии не руководствовались в отношении Саакашвили политическими мотивами, а исходили из его права на защиту жизни и здоровья. В том числе они потребовали соблюдения прав политика при принятии решения оставить его в тюрьме или перевести на лечение в зарубежную клинику, сообщило сегодня ИА "Новости Грузия".

"Мы реагируем на значительное ухудшение здоровья третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и считаем, что вопрос о его дальнейшем лечении должен решаться только на основе стандартов защиты человеческой жизни и здоровья, а не политической целесообразности", – сказано в совместном заявлении правозащитников.

Власти Грузии должны принять решение о переводе Саакашвили для лечения в зарубежную клинику или же отклонить его исходя только из сведений и рекомендаций, которые представили специалисты, сказано в заявлении.

Документ подписали фонд "Открытое Общество Грузия", "Демократическая инициатива Грузии", Центр психосоциальной и медицинской реабилитации, НПО "Превенция во имя прогресса", Центр по правам человека, НПО "Страж суда Грузии", Институт исследования демократии, Центр социальной справедливости, Ассоциация молодых юристов Грузии, Международное общество "За честные выборы и демократию", Фонд развития СМИ, НПО "Зеленая альтернатива" и "Центр исследований экономической политики", сообщил сегодня на своем сайте телеканал "Мтавари архи".

Напомним, Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября того же года был арестован, так как ранее был заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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