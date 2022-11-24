Участники акции в поддержку Саакашвили потребовали его перевода в зарубежную клинику

24 ноября 2022, 10:51

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Акция в поддержку третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, приуроченная к 19 годовщине "революции роз", прошла в Тбилиси. Участники акции потребовали отправить Саакашвили на лечение за рубеж.

Как писал "Кавказский узел", Михаил Саакашвили был отравлен после ареста в Грузии, предположил 19 ноября адвокат политика Валерий Гелбахиани, сославшись на экспертизу иностранных врачей. Он потребовал выяснить, когда отравляющие вещества оказались в организме Саакашвили – во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед". Мать бывшего президента после ознакомления с экспертизой призвала срочно освободить его. 20 ноября Пенитенциарная служба заявила, что предположение защиты об отравлении Саакашвили после ареста необоснованно и не подкреплено фактами. Глава Минюста Грузии анонсировал токсикологическую экспертизу Саакашвили.

Защита Михаила Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья: из-за ареста он уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии". Адвокаты требовали допустить к Саакашвили иностранных врачей, чтобы на основании их заключений требовать для него отсрочки наказания или перевода на лечение за границу. В начале октября американский врач, обследовавший Саакашвили, пришел к выводу, что многие проблемы с его здоровьем разрешимы.

Перед зданием парламента в Тбилиси 24 ноября прошла акция в поддержку Михаила Саакашвили с требованием его перевода в зарубежную клинику. На акцию собрались, в том числе представители оппозиционной партии "Единое национальное движение", учрежденной Саакашвили, и других оппозиционных партий. Активисты вышли с плакатами, на которых были размещены фотографии и надписи "Свободу Мише!", с флагами Грузии, Великобритании, Израиля, США и Украины, а также с красными розами, ставшими символом революции, передала присутствовавшая на акции корреспондент "Кавказского узла".

Протестующие высказали недовольство действиями властей, из-за которых, по их мнению, Саакашвили все еще находится в тбилисской многопрофильной клинике и его не переводят на лечение за рубеж. При этом состояние его здоровья продолжает ухудшаться, заявили активисты, выступив с инициативой проведения еженедельных акций протеста до тех пор, пока Саакашвили не будет оказана квалифицированная помощь зарубежными врачами. Выступления протестующих периодически сопровождалось скандированием: "Миша, Миша!".

Защита Саакашвили ознакомит европейских политиков с результатами проведенной судебно-медицинской эксперты, а также с условиями его пребывания в тюрьме, сообщил один из адвокатов третьего президента Шалва Хачапуридзе.

"В Европейском парламенте будет проведена встреча, на которой депутатам представят информацию о состоянии здоровья Саакашвили, его заключении. Будет детальное рассмотрение условий его содержания и как проводилось лечение. Представим заключение судебно-медицинской экспертизы, также доказательства, собранные адвокатами", - сказал он.

Состояние здоровья Саакашвили продолжает ухудшаться, заявил его духовник, отец Николоз. По его словам, во время каждого визита, он замечает снижение веса и то, что в последнее время Саакашвили не встает с постели.

Об опасном состоянии здоровья Михаила Саакашвили сказал председатель фракции "Единое национальное движение" Тбилисского органа самоуправления Ираклий Надирадзе. По его мнению, нельзя откладывать перевод на лечение в иностранную клинику.

Между тем отец третьего президента Грузии Николоз Саакашвили высказался против того, чтобы была обнародована информация с результатами токсикологической экспертизы, проведенной зарубежными врачами. "Я против того, чтобы в СМИ была обнародована информация об отравлении и какие тяжелые металлы были обнаружены. Это дает возможность подготовиться", - сказал он.

Напомним, в ноябре 2003 года в Грузии произошла первая на постсоветском пространстве "цветная революция", которая определила ход развития республики как минимум на все последующее десятилетие. Поводом для переворота послужили обвинения действующей власти в фальсификации парламентских выборов. После продолжительных массовых акций протеста 23 ноября президент Эдуард Шеварднадзе был вынужден уйти в отставку. Ему на смену тогда пришли молодые политики, стоявшие во главе народных выступлений - Михаил Саакашвили, Нино Бурджанадзе и Зураб Жвания. На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" размещен справочный материал "Революция роз в Грузии".

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября того же года был арестован, так как ранее был заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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