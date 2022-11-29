Площадь загрязнения моря в Сочи составила более 40 тысяч квадратных метров

29 ноября 2022, 12:20

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Ущерб от загрязнения Черного моря нефтепродуктами в Сочи оценен в 3,5 миллиона, сообщили в Росприроднадзоре.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября в Телеграм-канале "Любимый Сочи" было опубликовано видео, снятое в гавани очевидцем, на котором показано загрязнение моря. В управлении МЧС заявили, что пятна нефтепродуктов были размером от 1 до 5 метров, сотрудники морпорта обработали их сорбентом и собрали нефтепродукты.

Эксперты отобрали пробы природной воды и провели лабораторные исследования полученных образцов. "В Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора от капитана морского порта Сочи поступила информация о загрязнении акватории Черного моря нефтепродуктами в морском порту Сочи. По результатам проведенных выездных обследований инспекторы Управления подтвердили факт загрязнения, определили его площадь, которая составила более 40 тысяч квадратных метров", - цитирует пресс-службу Росприроднадзора РИА "Новости".

Общая сумма вреда водному объекту - более 3,5 млн рублей, уточнили в ведомстве.

Капитан морпорта Сочи Вячеслав Румянцев подтвердил, что сообщал в Росприроднадзор "о появлении в акватории моря неизвестных пятен", пишет "Интерфакс".

"10 ноября я сообщал в Росприроднадзор о появлении на территории акватории морпорта пятен неизвестного происхождения. В настоящее время акватория сочинского морпорта чистая. Никаких пятен нет", - сказал капитан.

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