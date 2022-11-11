Акватория яхтенной марины в Сочи. Кадр видео из телеграм-канала "Любимый Сочи" https://t.me/love_sochi/21085

11 ноября 2022, 08:18

Разлив топлива произошел у берега моря в Сочи

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Специалисты выясняют причины разлива топлива в акватории яхтенной гавани в Сочи, сообщил оперштаб Кубани.

В акватории яхтенной марины (гавани) Сочинского морского торгового порта на поверхности моря обнаружено пятно топлива, сообщил вечером 10 ноября оперштаб Кубани. "На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, природоохранной и транспортной прокуратуры, Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Взяты пробы воды. Для локализации пятна установили боновые заграждения", - говорится в публикации в телеграм-канале оперштаба.

Разлива топлива за пределами яхтенной марины не наблюдается, подчеркнули власти края. "По поручению главы Сочи усилили мониторинг за прилегающими к порту пляжами Центрального района", - отмечается в сообщении.

Видео, снятое в гавани очевидцем, опубликовано 10 ноября в телеграм-канале "Любимый Сочи". "По всей марине вот такие разводы, - говорит за кадром мужчина, демонстрируя на видео водную поверхность. – Выход в море запрещен. Порт сейчас закроют".

"Ситуация находится под контролем, марина временно закрыта, сообщили нам источники, близкие к ситуации. Объём утечки небольшой, он произошёл ночью, уже локализован. Идёт сбор остатков, в работе задействованы все структуры морского порта. Опасности для туристов внутри акватории и на ближайших пляжах нет", - говорится в публикации.

По данным МЧС, пятна нефтепродуктов были размером от 1 до 5 метров. Сотрудники морпорта обработали их сорбентом и собрали нефтепродукты, пишет 93.ru.

В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что проверку проводит сочинская транспортная прокуратура, информирует издание.

Прокуратура Кубани и Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора, по состоянию на 08.15 мск, не опубликовали на своих сайтах информацию об инциденте.

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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