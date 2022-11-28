Республики юга России оказались аутсайдерами рейтинга доступности дизельного топлива

28 ноября 2022, 01:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Дагестана, Чечни и Северной Осетии оказались в хвосте рейтинга доступности дизельного топлива на среднюю зарплату. При этом во многих республиках дизтопливо стоит дешевле, чем в большинстве регионов России, а его невысокая доступность связана с низкими зарплатами.

РИА "Новости" сегодня, 28 ноября опубликовало рейтинг регионов России по доступности дизельного топлива. Сведений в рейтинге приводятся по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Места распределены по количеству дизельного топлива, которое можно приобрести за среднюю заработную плату в регионе.

По данным рейтинга, самое дешевое дизельное топливо - в Чечне, где его литр стоит 49,51 рубль. Также менее 52 рублей литр дизтоплива стоит в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Дагестане.

При этом республики Юга России заняли последние места рейтинга доступности дизтоплива, так как их жители получают низкую зарплату.

Как писал "Кавказский узел", по данным с сентября 2021 года по август 2022 года самый высокий уровень неравенства зарплат составители тематического российского рейтинга зафиксировали в Ингушетии и Калмыкии, где более ста тысяч рублей в месяц получает лишь 1,3% населения, а менее 20 тысяч рублей в месяц - 40,5% и 31,8% соответственно.

Ингушетия - на 85 месте. Местные жители могут купить на зарплату 534 литра дизельного топлива. На 83 месте - Кабардино-Балкария (559 литров), на 82 - Калмыкия (562 литра), на 79 месте - Дагестан (573 литра), на 78 месте - Чечня (578 литров), на 76 месте - Северная Осетия (595 литров).

Значительно лучше ситуация с доступностью дизтоплива в Адыгее, которая заняла 67 место (625 литров дизтоплива), еще выше, на 60 месте расположился Ставропольский край (60 место), жители которого могут приобрести за месячную зарплату 638 литров дизельного топлива). Волгоградская область - на 58 месте (664 литра), Ростовская область - на 50 месте (690 литров), Астраханская область - на 44 месте (720 литров). Лучше всего ситуация в Краснодарском крае, который занял 38 место. Его жители могут позволить себе 739 литров дизтоплива в месяц.

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