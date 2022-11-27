Аналитики в Ереване раскритиковали решение уничтожать архивные документы без публикации

27 ноября 2022, 04:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Служба нацбезопасности Армении получила разрешение уничтожать архивные документы без публикации. Закон позволял и раньше уничтожать документы, но лишь те, которые не представляют ценности, отметила историк Грануш Харатян. Необходимость уничтожить архивы может быть вызвана геополитическими изменениями, предполагает политобозреватель Наира Айрумян. Это решение ставит под угрозу безопасность государства, считает правозащитник Артур Сакунц.

24 ноября парламент Армении принял законодательные поправки, дающие спецслужбам право уничтожать документацию без рассекречивания. Обсуждения инициативы прошло в ускоренном режиме, который, в соответствии с парламентским регламентом, предусматривает 24 часа между обсуждениями в первом и втором окончательном чтениями, передает корреспондент «Кавказского узла».

В прежней редакции закона спецслужбы должны были рассекречивать документы. Поправки дают право либо рассекретить, либо уничтожить в соответствии с законом или иными правовыми актами. Оппозиция предложила дополнить законопроект положением, обязывающим спецслужбы публиковать документы перед уничтожением. Однако парламентское большинство эту инициативу не поддержало.

В первом и во втором и окончательном чтениях поправки поддержали 60 депутатов – все от правящей силы «Гражданский договор», против них высказались 29 парламентариев обеих оппозиционных фракций.

Автор исследований и книг о сталинских репрессиях, историк-этнограф Грануш Харатян отметила, что закон и прежде позволял уничтожать документы, в том числе вещественные доказательства, по истечении определенного времени.

«Уничтожают документы, не представляющие ценность, по сути, макулатуру. Сомнительно, что у СНБ есть такие документы. Просто так принять решение об уничтожение незаконно. Должна быть комиссия, которая принимает решение об уничтожении, и уже на основании этого акта документация уничтожается», - рассказала она 26 ноября корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, любой архивный документ может быть интересен обществу. "Если не обществу, то родственникам, тем более, если речь о документе государственной важности. Трудно установить, какой документ может представлять интерес. Чтобы общество было заинтересовано, оно должно быть в курсе. Все зависит от степени информированности», - отметила она.

Когда общество не знает о том или ином факте, рождаются мифы, подчеркнула историк-этнограф. «Например, о депортации армян 1949 года приводятся различные данные – до 100 тысяч человек. Но в нашем детальном исследовании нам удалось подсчитать, сколько эшелонов, сколько человек было в каждом из них, откуда и куда направлялись эшелоны. Не смогли определить, куда был направлен один эшелон. Не нашли документы. В итоге выяснили, что были депортированы 19 тысяч армян вместо запланированных 13 тысяч. Общество знает, что была большая депортация, но не знает деталей. И начинают строить догадки касательно численности», - рассказала Харатян.

14 июня 1949 года из Армении было выслано в Алтайский край не менее 5300 семей.

По ее словам, непонятно, почему сейчас возникла необходимость уничтожать документы. «В Грузии, к примеру, архив КГБ сгорел в пожаре во время гражданской войны в эпоху Гамсахурдиа. Право на уничтожение документов властям особо и не надо. У власти есть «исключительная» возможность подчищать за собой следы», - считает она.

Главред русской версии Lragir.am, политобозреватель Наира Айрумян напомнила слова первого премьер-министра Армении Вазгена Манукяна, сказанные им спустя почти полтора года после апрельских событий 2018 года.

В апреле 2018 года Никол Пашинян организовал акции протеста против избрания премьер-министром бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. 23 апреля Серж Саргсян объявил о своей отставке. 9 декабря 2018 года состоялись внеочередные выборы в Парламент Армении. На них "Мой шаг" одержал убедительную победу, набрав более 70% голосов. 14 января 2019 года, руководствуясь статьей 149 ч.1 Конституции Армении, Президент Армении Армен Саргсян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром страны, говорится в его биографии на "Кавказском узле".

«7 сентября 2019 года Манукян заявил, что когда в начале 1990-х они пришли к власти, сразу же стал обсуждаться вопрос, открывать или не открывать архивы КГБ. Но, как он сказал, "оказалось, что Советский Союз был умнее, чем казалось, и за несколько дней до нашего прихода к власти вся документация КГБ была вывезена самолетами в Смоленск". Это заявление Манукяна было воспринято как «возражение» тем, кто после революции требовал люстрации. Фактически он сказал, что советские архивы в Армении не хранятся», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

По ее мнению, речь в поправках идет об уничтожении архивов уже постсоветского периода. «В этой связи неясно, что именно нынешнее правительство Армении не хочет, чтобы стало достоянием общественности. Имеются ли в виду документы, касающиеся событий 2018 года? Или речь идет о правовой базе провозглашения независимости Армении, от которой Никол Пашинян недавно публично отрекся? Во всяком случае, если бы эти архивы касались сотрудничестве его оппонентов-предшественников, то эти документы он вряд ли стал бы уничтожать, храня их как компромат», - считает политобозреватель.

При этом Айрумян не исключила, что уничтожение архивов или их вывоз, как в начале 1990-х, может быть обусловлен геополитическими изменениями. «Если в контексте региональных трансформаций отношения между Россией и Арменией будут подвергнуты ревизии, первым делом все бросятся открывать архивы КГБ. Кроме того, об архивах начинают думать, когда близится смена власти. Возможно, команда Пашиняна готовится к моменту, когда придется либо добровольно покинуть власть, либо сделать это под давлением – внутренним или внешним», - предположила она.

Глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц считает, что законодательная поправка стала ответом на требование о люстрации.

«Уничтожение архива позволит скрыть антигосударственную деятельность, которую развернуло СНБ в период независимости Армении. Есть также основание полагать, что власти также заинтересованы в сокрытии, так как являются российской агентурой», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, решение властей ставит под угрозу безопасность страны. «Эта инициатива ставит под угрозу безопасность государства, лишает возможности пресекать действия агентуры. Нет гарантий, что документацию будет уничтожена, не будут сделаны копии, которые через некоторое время окажутся в чьих-то руках и будут использованы в личных целях. Или и вовсе досье будут проданы иному государству», - пояснил правозащитник.

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