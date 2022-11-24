Объявление Кадыровым джихада стало одним из поводов для создания батальона "Туран" на Украине

24 ноября 2022, 08:02

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Появление в украинских вооруженных силах батальона тюркских народов "Туран" не имеет отношения ни к Турции, и ни к одной из тюркских стран. Полемика командира этого батальона с главой Чечни Рамзаном Кадыровым проистекает из религиозных разногласий, а не этнических противоречий, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", в составе вооруженных сил Украины действуют несколько чеченских подразделений. Численность чеченских отрядов, воюющих на стороне Украины, растет, их боевой опыт востребован, рассказали ранее источники "Кавказского узла". 1 марта Рамзан Кадыров пообещал покончить с участниками боевых действий на Украине, которые называют себя чеченцами и выступают против российских военных. 3 марта Кадыров пообещал выплатить по 500 тысяч долларов за головы командиров украинских батальонов, а также чеченского батальона, который участвует в боевых действиях на стороне Украины.

Сообщение о том, что на Украине сформирован батальон тюркских народов "Туран", было опубликовано 22 ноября в Telegram-канале "Зона "Кавказа". Батальон возглавил гражданин Кыргызстана Алмаз Кудабек, сказано в сообщении. Telegram-канал также опубликовал видео, в котором показано около двух десятков мужчин, они одеты в военную форму и держат в руках оружие. Один из них заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров объявил джихад, прикрываясь исламом. "Ислам для нас святое и не надо играть нашими святынями. Мы будем уничтожать режим Кадырова", – сказал он. Также он заявил, что бойцы намерены сражаться с вооруженными силами РФ и против российских властей.

На Северном Кавказе проживают несколько тюркских народов, некоторые из них принадлежат к коренному населению региона, обратил внимание исламовед, старший научный сотрудник университета МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "На Северном Кавказе это карачаево-балкарцы, ногайцы, кумыки, азербайджанцы в Дербенте, в Ставрополье туркмены, а также тюрки-ахыска в Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае, в той же Чечне есть и татары", – сказал Ярлыкапов корреспонденту "Кавказского узла".

Заочная полемика с Кадыровым, по его мнению, может проистекать из канонических разногласий, так как этнических противоречий между чеченцами и представителями тюркских народов нет. "Мне кажется, здесь спор относительно джихада, объявленного Кадыровым, его правомерности. Ни с одним из тюркских народов у чеченцев не было серьезных противоречий. По земле тоже нет конфликтов, по крайней мере сейчас", – заявил Ярлыкапов.

28 февраля, через несколько дней после начала спецоперации на Украине, муфтий Чечни Салах Межиев выступил с обращением к жителям республики, в котором заявил, что те, кто поехал воевать на Украину, "пошли на джихад", потому что вместе с НАТО в Россию "придёт вся грязь" и всё то, что по религии недопустимо. Глава Чечни Рамзан Кадыров также неоднократно призывал мусульман на джихад. В частности 25 октября он заявил о джихаде против "сатанинской демократии", пообещав "не обороняться, а только нападать".

Он усомнился в том, что появление батальона тюркских народов в украинских вооруженных силах обусловлено политическим влиянием Турции, отметив, что "турки не были замечены в качестве участников противостояния на Украине".

По мнению Ярлыкапова, навряд ли за вновь созданным батальоном тюрков может стоять Турция. "Есть крымско-татарский батальон, есть чеченские формирования, и все эти подразделения формируются не как чьи-то прокси. Очевидно, что Турция будет дистанцироваться от подобного, поскольку мы знаем официальную позицию Эрдогана, что надо вести переговоры", – заявил он.

Само название "Туран" говорит об интернациональном характере объединения и в равной степени это обращение может быть призывом ко всем тюркским народам, отметил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"На Кавказе всего четыре коренных тюркских народа: карачаевцы, балкарцы, ногайцы и кумыки. Исходя из новейшей истории, говоря о периоде чеченских войн, могу смело сказать, что наиболее воинственно [из тюрков] в чеченской войне и кавказском сопротивлении показали себя ногайцы и часть карачаевцев. В любом случае, Туран – это проект тюркских народов и здесь они играют роль в равной степени. Само название определяет, что речь об интернациональном объединении тюркских народов", – заявил Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

На видео представитель батальона оппонирует Кадырову с точки зрения религии, а не этничности, отметил он. "Скорее всего [это апелляция] к религиозным ценностям. Тюркские народы – это мусульмане, а Кадыров и чеченские власти свои [действия] против Украины упаковывают в исламскую обертку", – пояснил аналитик. Кутаев затруднился предположить, какую роль сыграла Турция в создании этого подразделения, однако он уверен, что турецкие спецслужбы проявят к нему интерес, если батальон отличится успехами.

Призыв участников батальона "Туран" к тюркским народам Северного Кавказа имеет незначительный потенциал, считает главный редактор издания "Голос Турции" Сахиб Бекир. При этом сам факт создания такого батальона и работа его представителей с тюркскими общинами вызовут напряжение у российских силовых структур, отметил он.

"В самой России живет довольно много тюрок: татары, карачаевцы, кумыки и другие. Я не думаю, что их призыв будет сейчас успешным, но это, скорее всего, лишь начало работы", – сказал журналист корреспонденту "Кавказского узла".

Создание подразделения обусловлено этнической и религиозной солидарностью с крымскими татарами, отметил Бекир. Представитель батальона оппонирует Кадырову, но это не означает наличие у него претензий к чеченцам, подчеркнул он.

"Им нужно, чтобы все мусульманские народы, особенно на Кавказе, нацелились на "общего врага". То, что они используют [риторику] против Кадырова – вполне объяснимо, это несогласие с постулированием Кадыровым исламских канонов. Я уверен, что их антикадыровский выпад не несет в себе претензии к этносу", – сказал Бекир.

Журналист пока не видит оснований считать батальон "Туран" прокси-силой какого-либо из тюркских государств, в том числе Турции. Вместе с тем он полагает, что истинные интересы Турции на украинском направлении противоположны российским, поскольку Турции в целом невыгодно укрепление позиций РФ в регионе.

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