Росприроднадзор выявил загрязнения воздуха Волжской ГЭС

21 ноября 2022, 05:28

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Проверка выявила на Волжской гидроэлектростанции источники выброса вредных веществ в воздух, сообщил Росприроднадзор.

Росприроднадзор по Астраханской и Волгоградской областям провел проверку деятельности Волжской ГЭС.

Ведомство выявило в ходе визита на предприятие неучтенные источники выбросов вредных веществ в воздух. Речь идет, в частности, об оксиде углерода, оксиде азота, диоксиде азота, углеводородах, саже, диоксиде серы и бензопирене, говорится в сообщении, опубликованном 19 ноября на сайте Росприроднадзора.

Публичное акционерное общество "Русгидро", филиалом которого является Волжская ГЭС, привлечено к ответственности по статье 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов).

Отметим, что наказание по данной административной статье для юридических лиц - штраф от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.

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