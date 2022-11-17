Минобороны Азербайджана заявило о нарушении трехстороннего соглашения

17 ноября 2022, 21:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Подразделения азербайджанской армии 17 ноября зафиксировали проведение армянскими военными инженерных работ по укреплению боевых позиций в Карабахе. В Баку расценили это как нарушение трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и РФ от 10 ноября 2020 года, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября полиция Нагорного Карабаха сообщила об обстреле работающих в поле сельчан близ села Сарушен Аскеранского района. Обстрелы могут быть вызваны тем, что азербайджанские военные могут принять сельчан за вооруженных людей или предположить, что идет строительство военных сооружений, указал бакинский аналитик.

Минобороны Азербайджана сообщило о проведении армянскими военными в Карабахе мер по укреплению военных позиций.

"17 ноября с 09.55 по 14.45 (с 08.55 по 13.45 мск - Прим. "Кавказского узла") подразделения Азербайджанской армии наблюдали проведение членами армянских незаконных вооруженных формирований на территориях, где временно размещен российский миротворческий контингент в Агдамском и Ходжалинском (армянское название Аскеранский - Прим. «Кавказского узла») инженерных работ с целью укрепления боевых позиций", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Подобная деятельность является грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и РФ от 10 ноября 2020 года, указано в пресс-релизе, переведенном на русский язык корреспондентом «Кавказского узла».

"Азербайджанской армией были осуществлены необходимые меры с целью пресечения проводимой незаконной деятельности", - сказано в заключение сообщения Минобороны Азербайджана.

Минобороны Армении и Армия обороны Нагорного Карабаха к 21.10 мск на своих сайтах не прокомментировали это заявление.

С 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе шли полномасштабные бои. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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