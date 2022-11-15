Житель анапского поселка ранил троих полицейских и был убит

15 ноября 2022, 03:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Энергетики в сопровождении полицейских пришли к жителю анапского села Цибанобалка, чтобы отключить его дом от энергоснабжения за долги по коммуналке. Анапчанин ранил двоих полицейских ножом, потом начал отстреливаться и ранил еще одного силовика. В ходе перестрелки мужчина был убит.

Инцидент в анапском селе Цибанобалка произошел вечером 14 ноября.

К 56-летнему жителю поселка пришли представители энергосбытовой компании, чтобы отключить у него электроэнергию из-за того, что он оплачивал услуги ЖКХ. Энергетиков сопровождали двое участковых уполномоченных полиции, сообщают "Кубанские новости".

Должник набросился на пришедших с ножом, ранил в бедро одного силовика и в ладонь силовика-стажера. После этого он забаррикадировался в доме и начал стрелять по полицейским. В результате перестрелки был ранен еще один полицейский.

В ходе перестрелки мужчина был убит. Против него возбудили три уголовных дела, информирует 93.ru.

Анапский блогер Андрей Маковозов сообщил в своем Telegram-канале, что мужчина заявил энергетикам и полицейским, что все услуги ЖКХ должны оказываться ему бесплатно, так как он является гражданином СССР.

Блогер вел репортаж с места событий. Последнее связанное с инцидентом сообщение было опубликовано в 23.25 мск 14 ноября. "Ну и итог сегодняшнего дня: житель Цибанобалки под Анапой, который напал на полицейских с ножом, ликвидирован. Он отстреливался почти четыре часа: ударил ножом двоих, ранил одного. Остаются только вопросы - зачем все это надо было?" - написал Маковозов.

Ранее "Кавказский узел" писал, что двоих пожилых жителей Кубани, участников экстремистской организации "Граждане СССР"* Зою Малову и Александра Дударенко обвинили в организации приготовления к убийству председателя религиозной общины по мотивам религиозной, национальной и политической ненависти. Один из обвиняемых, 60-летний Александр Дударенко, был признан невменяемым, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и направлено в суд с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера. Уголовное дело в отношении 70-летней Зои Маловой было направлено в суд.

30 октября сторонница "Граждан СССР"* из Абинского района Анна Трунова была приговорена к году лишения свободы условно за угрозы полицейскому. По материалам дела, в мае 2020 года сотрудники ГИБДД попытались остановить машину с номерами, выданными экстремистской организацией "граждане СССР"*. Автомобилем управлял сын жительницы Абинского района Анны Труновой. Он отказался выполнять требования полицейских и скрылся у себя дома. Ему на помощь вышли мать и сестра, а полицейские вызвали группу поддержки. По версии следствия, Трунова стала угрожать полицейским топором, сказав при этом: "Только попробуйте, я вас порубаю". По словам Труновой, когда во двор дома ворвались полицейские, она решила убрать лежавший на лавочке топор в сарай, что было воспринято силовиками как нападение

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.