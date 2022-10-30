Суд утвердил приговор "Гражданке СССР"* из Абинского района

30 октября 2022, 08:16

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Краснодарский краевой суд утвердил приговор стороннице "Граждан СССР"* из Абинского района Анне Труновой, получившей ранее год лишения свободы условно за угрозы полицейскому.

По материалам дела, в мае 2020 года сотрудники ГИБДД попытались остановить машину с номерами, выданными экстремистской организацией "граждане СССР"*. Автомобилем управлял сын жительницы Абинского района Анны Труновой. Он отказался выполнять требования полицейских и скрылся у себя дома. Ему на помощь вышли мать и сестра, а полицейские вызвали группу поддержки. По версии следствия, Трунова стала угрожать полицейским топором, сказав при этом: "Только попробуйте, я вас порубаю".

По словам Труновой, когда во двор дома ворвались полицейские, она решила убрать лежавший на лавочке топор в сарай, что было воспринято силовиками как нападение. Она считает, что дело против нее сфабриковано, сообщили 29 октября "Кавказ. Реалии"**.

Краснодарский краевой суд отклонил доводы Труновой и оставил в силе приговор суда первой инстанции – год лишения свободы условно, сообщает издание. Комментариев от представителей Труновой относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 25 декабря 2021 года в Краснодаре суд приговорил к шести годам заключения 70-летнюю сторонницу "Граждан СССР"* Зою Малову по делу о покушении на раввина.

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* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена.

** издание внесено Минюстом России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.