Дагестанские сестры рассказали Собчак подробности побега из дома*

12 ноября 2022, 10:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Четыре девушки из Дагестана, которые ранее сообщили, что сбежали от домашнего насилия, рассказали в интервью Ксении Собчак, что планировали побег с самого детства, а к окончательному принятию решения их подтолкнул страх до конца жизни подвергаться в семье насилию и ограничениям, и быть лишенными своих прав.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября пограничники в Северной Осетии отказались пропускать в Грузию четырех сестер из Дагестана, сбежавших от домашнего насилия, и удерживали их на пропускном пункте до приезда родственников. Сами девушки утверждали, что дома их избивали, запрещали получать образование и пытались силой выдать замуж, в том числе за родственника. Они просили не возвращать их родным, опасаясь, что те ищут их, "чтобы убить". 30 октября девушек пропустили на территорию Грузии, сообщила Кризисная группа СК SOS, помогавшая сестрам. Правозащитники сообщили сегодня, что четыре сестры из Дагестана в Грузии находятся в безопасности, но угроза их преследования родственниками не исчерпана, девушки нуждаются в психологической помощи.

Патимат Магомедова, Хадижат и Патимат Хизриевы и Аминат Газимагомедова – родственницы (две родные сестры, двоюродная и троюродная). Сбежав из дома, они три месяца находились в кризисных квартирах, рассказала "Кавказскому узлу" журналистка и правозащитница из организации "Марем" Светлана Анохина.

11 ноября Ксения Собчак на своем YouTube-канале "Осторожно: Собчак", на который подписаны около 3,2 млн пользователей, опубликовала видеоинтервью с правозащитником, основателем Кризисной группы СК SOS Давидом Истеевым и четырьмя сестрами из Дагестана Патимат Магомедовой, Хадижат и Патимат Хизриевыми и Аминат Газимагомедовой, которые сбежали из дома, где, по их словам, подвергались домашнему насилию. На 08.00 мск 12 ноября видео набрало более 412 тысяч просмотров и около 13 тысяч лайков.

Предваряя интервью, Собчак кратко рассказала о девушках. По ее словам, с самого детства они жили по "самым строгим религиозным правилам: не могли гулять без мужчин, высказывать свое мнение, как-то вообще выражать себя. "За любые проступки их жестоко избивали, образование получить девочки не могли, должны были выйти замуж за тех, кого выберут родители. Но они отказались жить в таких условиях и после подготовки побега, который планировали с детства, все-таки смогли покинуть родное село. Потом был шелтер, долгий переход границы, попытки пограничников отдать их родственникам и вот – свобода. На связь со мной они выходят из секретного места в Грузии", – рассказала Ксения Собчак.

По словам Аминат Газимагомедовой, до ухода из семьи они в сестрами были лишены свободы. "Свободы передвижения, даже не то, чтобы снаружи, а внутри дома. За тебя решали, в какой комнате ты будешь сидеть, что ты будешь говорить, как ты будешь думать. Где ты учишься, где ты работаешь. Точнее, ты не работаешь, у тебя нет такого права. И учиться тоже не всех разрешают, к сожалению. Как ты одеваешься – это тоже, наверное, один из самых важных аспектов. Тебе нельзя было надеть то, что ты считаешь сегодня приемлемым, то, что тебе хочется. Был какой-то дресс-код для всех, и если ты нарушаешь этот дресс-код, например, были такие угрозы, что если ты наденешь что-то чуть-чуть покороче, рукава, юбку, то обязательно во время пятничной проповеди с главной мечети в нашем селе могут о тебе объявить. Это считается позором", – рассказала девушка.

На вопрос Собчак, как девушки проводили свой день, Хадижат Хизриева ответила, что сначала накрывается стол для родителей. "Потом уборка по дому, полностью, потом следить за младшими братьями, помогать маме по дому, готовка. Приносить все, что нужно отцу – пульт, телефон, куртку обувь", – сказала она.

Патимат Магомедова отметила, что выходить из дома ей разрешалось только в магазин. "И то по разрешению брата или отца, или матери", – сказала она.

Хадижат Хизриева добавила, что они с сестрой "жили в городе". "Так как в городе парни могут подойти, попросить познакомиться. Если нас кто-то увидит с парнями, подумает, что мы с ними общаемся", – пояснила она, добавив, что сестры ходили в основном в магазин с младшим братом.

Она также рассказала, что с сестрой они закончили семь классов, после чего отец запретил им общаться с одноклассницами.

По словам Патимат Магомедовой, сестры давно решили сбежать, затем к ним присоединилась Аминат Газимагомедова. "Когда они рассказали мне идею сбежать, это звучало как-то дико, потому что сбежать оттуда, учитывая, какая там сплоченная общественность, как они все друг друга поддерживают. Я знала, что если мы уйдем, они вместе сплотятся, начнут общие поиски. Это очень пугало. Первые несколько дней. Но потом это показалось лучшей идеей, чем остаться там. Потому что на самом деле у нас никогда не было такого плана, что мы остаемся там, как-то живем, через десять-пятнадцать лет", – объяснила Газимагомедова.

Напомним, ранее девушки рассказали, что регулярно подвергались в семье побоям. "Ты никогда им не угодишь, потому что нет единых четких правил, и если ты девушка, то ты всегда плоха. Ты обязана подстраиваться под все сразу, и, если выделяешься хоть чем-нибудь или имеешь свое мнение, будет конфликт, тебе будут закрывать рот и заставлять быть такой, какой им хочется", – рассказала ранее Аминат Газимагомедова. По словам адвоката Маннаповой, "сестер дома избивали страшно". Как утверждают девушки, им сделали обрезание, когда им было по пять-семь лет, – без наркоза, в частном доме, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о побеге четырех сестер из Дагестана".

"Кавказский узел" также писал, что в июне 2021 года силовиками была похищена из шелтера в Махачкале и возвращена в Чечню 22-летняя Халимат Тарамова. Как это произошло, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Халимат Тарамова: жертва традиций и силовиков".

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