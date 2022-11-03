Бегство в Грузию не исчерпало угрозы преследования для четырех сестер из Дагестана

03 ноября 2022, 20:25

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Четыре сестры из Дагестана, убежавшие от семейного насилия, в Грузии находятся в безопасности, но угроза их преследования родственниками не исчерпана, девушки нуждаются в психологической помощи, заявили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября пограничники в Северной Осетии отказались пропускать в Грузию четырех сестер из Дагестана, сбежавших от домашнего насилия, и удерживали их на пропускном пункте до приезда родственников. Сами девушки утверждали, что дома их избивали, запрещали получать образование и пытались силой выдать замуж, в том числе за родственника. Они просили не возвращать их родным, опасаясь, что те ищут их, "чтобы убить". 30 октября девушек пропустили на территорию Грузии, там они находятся в более безопасном месте, сообщила Кризисная группа СК SOS, помогавшая сестрам.

Патимат Магомедова, Хадижат и Патимат Хизриевы и Аминат Газимагомедова – родственницы (две родные сестры, двоюродная и троюродная). Сбежав из дома, они три месяца находились в кризисных квартирах, рассказала "Кавказскому узлу" журналистка и правозащитница из организации "Марем" Светлана Анохина.

Девушки не чувствуют себя в безопасности, потому что их могут преследовать родственники, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Кризисной группы СК SOS Александра Мирошникова. Родственники могут преследовать дочерей и на территории Грузии, считают в организации.

Девушки нуждаются в психологической помощи, физически девушки чувствую себя удовлетворительно, вмешательство врачей не требуется. Юридическую помощь в Грузии девушкам оказывает Кризисная группа CK SOS, а также иные правозащитные организации, сообщила Мирошникова.

По ее словам, в ближайшее время девушки планируют "отдохнуть, понять, что находятся в безопасности и только потом думать, чем заниматься дальше", сказала Мирошникова. Она поблагодарила СМИ и правозащитников, которые "помогли и предали огласке" историю девушек,

В данный момент девушки размешены в "помещении, которое предоставила Кризисная группа CK SOS", сказала Мирошникова.

Журналистка и правозащитница из организации "Марем" Светлана Анохина, помогавшая девушкам перебраться в Грузию, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" что пока не может связаться с девушками, сбежавшими из Дагестана. "С девушками все хорошо. Но они напуганы, им тяжело, просят дать отдышаться. Даже я не получила доступа к девушкам. Интервью с ними было запланировано еще два дня назад. Мне позвонили и сказали, чтобы оставили девушек в покое на какое-то время", - сказала Анохина.

"Кавказский узел" также писал, что председатель совета имамов Каспийска счел побег четырех дагестанских девушек вызванным влиянием соцсетей, в которых вербовщики убеждают молодежь уходить из семьи. По его мнению, девушки облили семью грязью, рассказав, что их "якобы ущемляли".

Девушки регулярно подвергались в семье побоям, рассказали сбежавшие из Дагестана сестры. "Ты никогда им не угодишь, потому что нет единых четких правил, и если ты девушка, то ты всегда плоха. Ты обязана подстраиваться под все сразу, и, если выделяешься хоть чем-нибудь или имеешь свое мнение, будет конфликт, тебе будут закрывать рот и заставлять быть такой, какой им хочется», - рассказывает Аминат Газимагомедова. По словам адвоката Маннаповой, "сестер дома избивали страшно". Как утверждают девушки, им сделали обрезание, когда им было по пять-семь лет, - без наркоза, в частном доме, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о побеге четырех сестер из Дагестана".

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники рассказали, как следует действовать жертве домашнего насилия, если она планирует покинуть семью. В частности, они рекомендовали написать заявление с просьбой не разыскивать их, найти адвоката, отказаться от контактов с родными и сменить телефон и сим-карту, просить о помощи в случае похищения. Однако они подчеркнули, что все эти меры могут оказаться бесполезными, в особенности на Кавказе, из-за того, что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия родственниками не приводит к уголовной ответственности, а власти предпочитают не замечать проблему.

"Кавказский узел" писал о других случаях, когда родственники пытались вернуть домой сбежавших от домашнего насилия женщин. Так, 18 октября 2021 года двух девушек, сбежавших от родственников в Дагестане, против их воли забрали силовики из кризисного центра в Казани. Девушки позднее вышли на связь, заверив, что у них все хорошо, и призвали не искать их. Эти заявления они сделали под давлением, поскольку до побега из семей девушки в течение года просили помочь им уехать за пределы Кавказа, указала тогда Светлана Анохина.

В июне 2021 года из шелтера в Махачкале силовиками была похищена и возвращена в Чечню 22-летняя Халимат Тарамова. Как это произошло, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Халимат Тарамова: жертва традиций и силовиков".

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