Фигурант дела о взрыве в Ростове-на-Дону приговорен к 14 годам колонии

12 ноября 2022, 02:47

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ростовчанин Станислав Могульяно, обвиняемый в попытке убийства кредитора при помощи размещенного под днищем автомобиля взрывного устройства, приговорен к 14 годам строгого режима. Ранее суд оправдал его на основании вердикта присяжных, но решение было отменено в кассационного суде.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2020 года Советский райсуд Ростова-на-Дону оправдал фигуранта дела о взрыве автомобиля в марте 2018 года. Основанием для решения суда стал вердикт присяжных.

Ростовчанин Станислав Могульяно, обвиняемый в покушении на убийство кредитора, приговорен к 14 годам колонии строгого режима, сообщает 11 ноября 1rnd.ru со ссылкой на пресс-службу судов Ростовской области.

Ранее на основании вердикта коллегии присяжных заседателей Могульяно был оправдан, но это решение было отменено в кассационном суде.

Могульяно был признан виновным в преступлениях по статьям "Незаконное приобретение взрывных устройств", "Покушение на убийство" и "Умышленное уничтожение имущества". Он также должен выплатить штраф в пользу государства в размере 200 тысяч рублей, информирует "Дон 24".

Приговор в законную силу пока не вступил. Комментариями осужденного или его официальных представителей по поводу приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

Утром 7 марта 2018 года в Советском районе Ростова-на-Дону был взорван автомобиль с водителем внутри. Находившийся за рулем местный предприниматель выжил, он получил травмы ног. Его автомобиль был уничтожен, стоящие рядом машины - повреждены. По подозрению в этом преступлении силовики задержали ростовчанина Станислава Могульяно. 29-летний житель города обвинялся в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывного устройства (ч.1 ст.222.1 УК РФ), покушении на убийство (ч.3 ст.30; ч.2 ст.105 УК РФ) и повреждении чужого имущества (ч.2 ст.167 УК РФ).

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