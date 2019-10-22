На месте взрыва в многоэтажном доме. Шахты, 14 января 2018 г. Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла"

22 октября 2019, 06:40

Следком назвал подозреваемых по делу о взрыве дома в Шахтах

Два сотрудника газовой компании в Шахтах заподозрены в том, что не проверили вовремя оборудование и вентиляцию в квартире многоэтажного дома, в котором при взрыве газа погибли пять человек.

Как информировал "Кавказский узел", 14 января в результате взрыва газа в жилом доме по улице Хабарова в Шахтах Ростовской области погибли пять человек, еще четверо были госпитализированы. После взрыва следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

Губернатор Ростовской области обещал восстановить поврежденную после взрыва газа шахтинскую многоэтажку к сентябрю. На эти цели из областного резервного фонда выделено 42 миллиона рублей, сообщили 5 июня в правительстве региона. Однако 1 сентября жители дома констатировали, что вопреки обещанию губернатора ремонт дома не завершен.

В отношении начальника службы внутридомового газового оборудования Шахтинского филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" и слесаря этой организации возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть пяти человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ), сообщается 21 октября на сайте Следственного комитета России.

Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

Следователи установили, что 14 января в квартире дома по улице Хабарова, где была открыта конфорка газовой плиты, скопился большой объем газа из-за отсутствия естественной вентиляции на кухне, что привело к взрыву. По версии следствия, хозяин этой квартиры в 2016 году заключил с ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, в соответствии с которым организация была обязана проводить его осмотр не реже раза в год.

Последнее обслуживание газового оборудования и проверка вентиляции в квартире проводились слесарем в 2016 году, но никаких мер к замене уставленной на кухне принудительной электрической вентиляции на естественную принято не было, а на протяжении последующих двух лет начальник службы ВДГО не направлял подчиненных для проверки оборудования в квартире, отмечается в сообщении.

Сообщений относительно версии следствия на сайте ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" по данным на 06.30 мск 22 октября не было.

Примечание:

"Восстановительные работы начаты после взрыва в ростовском доме", "Граната обнаружена на детской площадке в Ростове-на-Дону"? "Плита с дефектами найдена в ростовском доме после взрыва газа".

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