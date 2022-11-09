Ногайские активисты добились возвращения земель в Кизлярском районе

09 ноября 2022, 11:09

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд удовлетворил иск ногайской общины "Сангиши" и аннулировал договоры администрации Кизлярского района и коммерческой компании об аренде двух земельных участков.

Ногайцы проживают в основном в Дагестане, на Кубани, а также в Астраханской области. Значительная часть ногайцев проживает в Румынии, Болгарии, Турции и других странах, говорится в справке "Кавказского узла" о ногайцах.

Территориально-соседская община ногайцев «Сангиши» в Кизлярском районе в судебном иске к АО «Кизлярагрокомплекс» и администрации Кизлярского района попросила признать ничтожными договоры аренды от 2011 и 2013 годов, по которым Кизлярский район передал в аренду ООО «Агропромышленная фирма «Терская степь» два участка площадью более 974 и 200 гектаров. Также община попросила признать недействительными договоры 2018 года о переуступке прав на аренду в пользу АО «Кизлярагрокомплекс», сообщает сегодня "Новое дело".

Два земельных участка расположены рядом с сельсоветом Александрийским, который был привлечен к делу на стороне общины.

Община «Сангиши» была зарегистрирована в декабре 2019 года, возглавляет ее Камальдин Донбузов, избранный в 2020 году депутатом сельсовета от партии «Единая Россия». В уставных документах «Сангиши» указаны такие виды деятельности, как выращивание зерна, разведение овец и коз и охота, поэтому суд признал «Сангиши» заинтересованной в оспариваемых земельных участках, пишет издание.

Суд удовлетворил иск, указав, что земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование лицам, относящимся к коренным малочисленным народам и их общинам в местах традиционного проживания.

Также суд обратил внимание, что об оспариваемых договорах община узнала лишь в 2021 году из ответов администрации района на свои обращения, а с иском о признании сделок недействительными истцы обратились в Арбитражный суд Дагестана 9 февраля 2022 года, "то есть в пределах предусмотренного законом срока исковой давности".

"То есть организация создана в 2019 году, узнает о передаче крупных земельный участков рядом с селом, где зарегистрирована по договорам аренды только в 2021 году. И на этом основании суд признал право оспаривания сделок, которые были совершены за 8 и 6 лет до учреждения общины «Сангиши». Такая практика может прекратить спокойный сон многих землевладельцев и инвесторов в Дагестане", - говорится в публикации издания.

Суд указал, что собственником земли был сельсовет Александрийский, поэтому администрация района неправомерно передала участки в аренду. По поводу передачи прав аренды АО «Кизлярагрокомплекс» в 2018 году суд решил, что земля, которая была передана по результатам торгов, не могла передаваться другому арендатору без торгов.

"Кизлярагрокомплекс" – акционерное общество без государственного участия, рассказал в 2015 году "Кавказскому узлу" экономический обозреватель "Нового дела" Андрей Меламедов. "Это самое крупное предприятие молочной отрасли в республике, со своим поголовьем скота, своими фермами и развитой торговой сетью. С 2009 года их продукция: молоко, сыры, колбасы, газированные напитки – выходит под маркой "Дарман"", - сообщил он.

Также суд указал, что на земельных участках находятся объекты, которые не принадлежат АО «Кизлярагрокомплекс», но там пасется сельский скот села Сангиши, по территории участков проходит автодорога общественного пользования, а вблизи кутана «Айтау» расположены кладбища.

АО «Кизлярагрокомплекс» фактически не использует землю, констатировал суд. "В материалах дела нет достоверных и допустимых доказательств того, что спорными земельными участками фактически владеет ответчик (акционерное общество), эти участки огорожены и используются для целей сельхозпроизводства. При этом фактически ответчики не отказывают истцу и местному населению владеть и пользоваться этими землями сельского поселения в сельскохозяйственных целях в качестве пастбищ. С учетом названных положений законодательства истец, не являющийся собственником спорных земельных участков, правомерно предъявил в арбитражный суд рассматриваемый иск", - говорится в датированном 1 ноября решении, которое размещено на сайте Арбитражного суда.

Суд постановил признать ничтожными сделки с землей. Кроме того, судья посчитал, что "указанные земельные участки (пастбища) в порядке разграничения прав должны быть администрацией МР "Кизлярский район" переданы в собственность сельского поселения "Сельсовет "Александрийский", отмечается в документе.

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