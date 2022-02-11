Активисты раскритиковали план реформы местного самоуправления в Дагестане

11 февраля 2022, 04:45

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Реализация законопроекта о реформе местного самоуправления, который одобрили депутаты Народного собрания Дагестана, вызовет отток населения из сел, обострит социальные и экономические проблемы и межэтнические противоречния, считают дагестанские активисты. Они призвали разработать для Дагестана отдельный закон о местном самоуправлении с учетом национального состава республики.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 января стало известно, что депутаты Народного собрания Дагестана поддержали законопроект "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". Этот законопроект может вызвать раздражение жителей сел, а после его вступления в силу централизация власти может создать условия для произвола чиновников, отметили аналитики.

В Дагестане, с населением более 2,9 млн человек проживают представители более 15 этносов. При этом численность городского населения составляет более 1,3 млн человек, а сельского – почти 1,6 млн, следует из справки на сайте правительства Дагестана.

Активисты назвали предложенную реформу самоуправления неприемлемой для Дагестана

Аналитики и активисты в Дагестане провели 9 февраля заседание комиссии, на котором рассмотрели законопроект "Об общих принципах организации местного самоуправления в системе публичной власти Российской Федерации". В рамках заседания было принято итоговое заключение.

Экспертиза законопроекта была проведена оргкомитетом с 4 по 9 февраля. В экспертизе участвовали представители общественных организаций, учёные, аналитики, главы некоторых сельских поселений, а также представители общественных советов (джамаатов сельских поселений). В выработке экспертного заключения участвовали представители 23 муниципальных районов Дагестана, сказано в документе.

Члены совета пришли к выводу, что законопроект в текущей редакции "объективно ликвидирует местное самоуправление и народовластие" и, что для Дагестана с "многовековыми традициями самоуправления общин ["джамаатов"] и их союзов это категорически неприемлемо.

Также совет призвал отложить II -е чтение по Законопроекту в Государственной Думе, которое состоится в начале марта 2022 года. Президиуму народного Собрания Дагестана предложено организовать широкое экспертное обсуждение законопроекта. Совет также предложил разработать отдельный Федеральный закон для таких субъектов как Дагестан.

Законопроект не учитывает качественное разнообразие субъектов России. Он разработан исходя из реалий, которые не присущи многонациональному Дагестану, говорится в приложении к итоговому заключению оргкомитета.

"По признанию самого разработчика, председателя Комитета Госдумы, Павла Крашенинникова в "ФЗ №131 за период с 2004 пришлось вносить более 180 поправок и еще порядка 20 на рассмотрении Госдумы. У него, по его словам, "Законопроект не учитывает качественное разнообразие субъектов РФ. Он разработан исходя из реалий, которые в основном присущи "русским" областям и краям. <…> У него, по его словам, "стойкое неприятие к таким "лоскутным" законам и должен быть новый закон",– отмечается в итоговом документе.

Члены совета считают, что при разработке Законопроекта, его авторы исходили "исключительно из реалий, характерных для большинства субъектов России, когда за последние 20-30 лет тысячи деревень исчезли с карты страны". "Такая постановка проблемы абсолютно не адекватна ситуации в Дагестане и в целом ряде других субъектов РФ, где в селах и деревнях (станицах) сельчане живут полнокровной жизнью и дорожат правом на местное самоуправление. В РД [в Республике Дагестан] – более 700 сельских поселений, и более 55% сельского населения", – отмечается в приложении к итоговому документу.

По оценке аналитиков, в случае принятия законопроекта можно ожидать "мягкие" и постепенные "похороны" местного самоуправления на уровне сельского поселения, "превращение конституционно гарантированного народовластия и права на местное самоуправление в сельском поселении в фикцию; постепенная трансформация психологии и социальной культуры сельского жителя, согласно формуле "от относительно независимого человека, субъекта права на уровне МСУ, связанного с "почвой" и культурой – в нового кочевника или в "крепостного" (служебного человека)".

Как упоминается в приложении, согласно тексту законопроекта, референдумы можно проводить в муниципальных округах – [районах]. "Связь с селом (с сельской общиной) администрации округа (бывшего района) – осуществляется через старосту, который работает на общественных началах и через служащего муниципальной (окружной) администрации. Народовластие и подлинное МСУ [местное самоуправление] сводится до уровня общественного территориального самоуправления", – отмечается в документе.

Принятие закона и последующая трансформация административной системы послужит "усилению миграции с сельских поселений в крупные города и, как следствие, обострение социальных и экономических проблем как в городах, так и в сельской местности [между поселениями и главами администраций округов –районов]". Также специалисты предрекли усиление рисков с возможным обострением межэтнических отношений в районах со смешанным населением.

Они уверены, что принятие законопроекта послужит нейтрализации самостоятельности депутатов в местных органах власти, "когда проведение встреч с избирателями они могут "осуществлять только в местах и помещениях, предоставляемых органами местного самоуправления". Это, по мнению участников оргкомитета, создает условия для установления прямой зависимости депутатов от глав местных администрации.

Принятие закона послужит также "ускорению превращения огромных пространств в России в, так называемые "антропологические пустыни", в силу человеческого и бюрократического факторов, когда вполне пригодные для ведения сельского хозяйства земли (пашни и пастбища, сенокосы и леса) окажутся заброшенными". "В результате, РФ превратится в конгломерат около 12–20 крупных агломераций, окруженных безжизненной "антропологической пустыней". На сегодня более 50 млн гектаров земель сельхозназначения в Центральной России до Урала – это уже антропустыня, а через 10-20 лет можно прогнозировать уже около 100 млн гк антропустынь", – считают аналитики.

Такие же процессы будут усиливаться и в регионах страны, отметили они. "Аналогичный процесс мы будем наблюдать и в Дагестане в ближайшие 10-15 лет, когда большая часть населения республики будет "стянута" в пределы планируемой Махачкалинско-Каспийской агломерации. Мы оставляем за скобками вопрос о целесообразности такой агломерации и уверены, что для РД это вредная идея, в ущерб развитию других городов республики", – отмечается в приложении к итоговому заключению экспертной комиссии.

Согласно международному праву, Декларация ООН о правах коренных народов, принятая в 2007 году, описывает "обширный диапазон прав и свобод коренных народов". "Цель Декларации – способствовать демократизации отношений между коренными народами и государствами. Хотя Декларация не является для государств юридически обязательным документом, тем не менее (поскольку за Декларацию проголосовали 148 стран и лишь 11 воздержались, включая РФ), она является важным ориентиром для государств и коренных народов при разработке соответствующей политики и законов, в том числе и для РФ", – сказано в приложении к итоговому документу экспертной комиссии.

В контексте защиты прав коренных народов важно то, что Конституция РФ провозглашает приоритет международного права над национальным. Также в качестве доводов члены совета привели статьи Конституции России, которые регулируют организацию местного самоуправления на территории страны. (статьи 130, 131,132,133 Конституции России).

В качестве элементов законодательной базы для ревизии законопроекта, они привели Федеральный Закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ" (от 1999 года). В соответствии с этим законом, коренные народы имеют право создавать территориальные органы самоуправления в местах их компактного проживания; образовывать общины и иные организации; осуществлять управление своими образовательными структурами в соответствии традиционным образом жизни; получать компенсацию за ущерб, нанесённый их исконной среде обитания в результате промышленной деятельности; а также право на судебную защиту с учётом их традиций и обычаев.

А на уровне республиканской законодательно-нормативной базы специалисты привели "Постановление Государственного Совета РД (от 18 октября 2000 года №191) "О коренных малочисленных народах Дагестана".

"В соответствии со статьей 1 Закона РФ "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации" N 82-ФЗ от 30 апреля 1999 года, Государственный Совет РД постановил: Установить, что коренными малочисленными народами Республики Дагестан являются: аварцы, агулы, азербайджанцы, даргинцы, кумыки, лакцы, лезгины, таты, табасаранцы, ногайцы, рутульцы, русские, цахуры, чеченцы-акинцы. Представить в Правительство РФ перечень коренных малочисленных народов РД для включения его в Единый перечень коренных малочисленных народов РФ". Таким образом, права и свободы, закрепленные за коренными малочисленными народами РФ, распространяются на все население РД", – говорится в приложении к итоговому заключению экспертной комиссии.

Члены комиссии указали на необходимость поправок в законопроект о местном самоуправлении с учётом особенностей Дагестана и других регионов со схожими историческими, этническими, социокультурными особенностями.

Аналитики спрогнозировали отток жителей из сел после реформы самоуправления

Принятие законопроекта "Об общих принципах организации местного самоуправления в системе публичной власти Российской Федерации" в текущей редакции будет способствовать ликвидации местного самоуправления и народовластия в Дагестане на сельском уровне, считает заместитель председателя "Российского конгресса народов Кавказа" Деньга Халидов.

По его мнению, ликвидация "института народовластия" в сельской местности – на уровне сельских поселений, и перевод этого института в рамки районной – "окружной" [по законопроекту] администрации, приведет к "бюрократизации процесса местного самоуправления, "нарушению обратной связи", к "минимальному учету мнения населения сельской общины".

"Если не сейчас, то через лет пять-десять это может обернуться для многонационального и с древними традициями народовластия Дагестана к большим проблемам", –сказал Халидов корреспонденту "Кавказского узла".

При разработке законопроекта учитывались только "реалии российской глубинки", где сильны процессы постепенной ликвидации сельских поселений. "Только за 2020 год с карты РФ исчезло 600 поселений по данным Минюста РФ. Но у нас и в ряде регионов РФ другая картина, которую надо учесть в поправках к законопроекту. [Происходит] образование антропологических пустынь во многих "русских" областях и краях, и это плохо", – пояснил Халидов.

Но, несмотря на наличие в других регионах противоположной картины, и устоявшихся многовековых принципов местного самоуправления, специфику этих регионов, в том числе и Дагестана с его этнокультурными, социальными и иными особенностями, инициаторы законопроекта оставили без учёта, считает учёный.

По мнению Халидова, ликвидация двухуровневой системы местного самоуправления: "район - сельское поселение" отрицательно отразится на будущем всего региона, и тех субъектов, которые схожи с Дагестаном по этнокультурным, социальным, географическим и историческим особенностям.

Он отметил, что Оргкомитет будет действовать совместно с другими организациями и экспертами, с тем, чтобы в Госдуме прислушались к ним. Конечная задача - внесение изменений в статью 84 "Особенности организации местного самоуправления на отдельных территориях" [в данном законопроекте]. Со слов эксперта, в статье 84 данного законопроекта выделяются 12 категорий "особых" территорий, где местное самоуправление может быть организовано "особым образом".

"Там надо добавить 13-й пункт: "Организация местного самоуправления в субъектах Российской Федерации с особыми условиями", а дальше разработать специальный законопроект или дополнить [дополнительными статьями] существующий", – пояснил Халидов.

Он уверен в необходимости продолжить экспертные обсуждения законопроекта как в республике, так и в Госдуме. Халидов отметил, что Оргкомитет готов предоставить свое экспертные предложения по усовершенствованию законопроекта, а также готов к конструктивному взаимодействию с республиканским парламентом и профильными комитетами Госдумы в рамках тех рекомендации, которые выработаны Оргкомитетом.

"Мы попытаемся инициировать экспертные обсуждения в Москве. Параллельно будем взаимодействовать с Комитетом по законодательству, законности и местному самоуправлению Народного Собрания РД "Внесём изменения в Заключение общественной экспертизы, подготовленный нами, исходя из крайней даты [18-20 февраля 2022 года], до которой можно будет дать свои поправки для Народного собрания РД и будем с ними [с экспертами парламента республики] работать", – рассказал о планах дальнейшей работы, Деньга Халидов.

Законопроект "Об общих принципах организации местного самоуправления в системе публичной власти Российской Федерации" направлен на централизацию и ещё большее укрепление вертикали власти. При этом народ лишается "принципа местного самоуправления", считает глава селения Карата Ахвахского района Хайбула Хайбулаев.

Он отметил, что предусмотренная законопроектом передача земельных активов сельских поселений в прямое подчинение районных властей также будет способствовать нарастанию недовольства среди населения и провоцировать конфликты на этой почве. В особенности принятие этого закона может послужить катализатором конфликтов в тех муниципалитетах, где проживает по несколько этносов, отметил он.

Хайбулаев рассказал, что каждое селение в Дагестане имеет многовековую историю, и жители каждого села знают свои границы и какими земельными активами каждое поселение обладает.

"Каждое наше [дагестанское] селение с многовековой историей и они имеют [земельные] границы с другими сельскими поселениями. Они эти границы берегут. Эти границы дороги им. А сейчас [с принятием законопроекта] эти границы переходят под управление муниципального округа", – пояснил Хайбулаев.

Принятие закона приведет к нарушению обратной связи с сёлами и как следствие к ещё большему оттоку населения из малых сел, считает он.

Хайбулаев отметил, что законопроект прописан на более чем двухстах страницах при этом он засомневался, что члены парламента республики прочитали законопроект, вникнув в суть про формации системы, которая возникает после принятия этого закона.

Дагестанский писатель и общественный деятель Саид Ниналалов, также присутствовавший на общественных обсуждениях в роли слушателя полагает, что принятие нового закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в системе публичной власти Российской Федерации" никак не повлияет на политическую и социальную ситуацию в республике. По его мнению, вступление в силу нового закона лишь ускорит в Дагестане те процессы, которые набирают обороты не только в стране, но и во всем мире. Усиление миграции сельского населения в городские алгомерации будет продолжаться вне зависимости от кратковременных или долговременных обстоятельств считает он.

Ниналалов полагает, что большинство населения республики относится безразлично, к тем возможным изменениям административно-территориального управления, которые последуют после принятия закона. Активист также назвал маловероятным риск возникновение межэтнических конфликтов по разделу земельных активов на фоне принятия нового закона о местном самоуправлении.