На Военно-Грузинской дороге снят запрет на движение грузовиков

08 ноября 2022, 20:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Введенные сегодня ограничения на проезд через грузовиков по российскому участку Военно-Грузинской дороги до КПП "Верхний Ларс" отменены.

Как сообщал "Кавказский узел", движение грузовиков через КПП "Верхний Ларс" сегодня днем было запрещено в связи с ремонтом дороги.

В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение всех видов автотранспортных средств, на участке Владикавказ – н.п. Ларс – в обоих направлениях с 18 часов 45 минут 8 ноября 2022 года до особого распоряжения, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Главного управления МЧС Северной Осетии.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", трансляция с которых идет на сайте Федеральной таможенной службы, на 20.15 мск на въезде в Россию из Грузии видны очереди грузовых и легковых автомобилей. На противоположной стороне выстроилась очередь из фур. Данные с веб-камер обновляются каждые пять минут.

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, приведены в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" на "Кавказском узле".

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