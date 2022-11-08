Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов

08 ноября 2022, 18:01

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Движение грузовиков через КПП "Верхний Ларс" запрещено в связи с ремонтом дороги, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября водители грузовиков пожаловались, что им приходится ждать в очереди несколько дней. Комментаторы во "ВКонтакте" отметили, что на "Верхнем Ларсе" скопилась очередь из машин, а спасатели заявили, что ограничений на движение по Военно-Грузинской дороге не вводилось.

Движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге запрещено с 14:40 мск в связи с ремонтом дорожного полотна на территории Грузии, сообщило сегодня управление МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", на 17.57 мск на въезде в Россию из Грузии видны очереди грузовых и легковых автомобилей. На противоположной стороне выстроилась очередь из фур. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, указано в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, собраны в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" на "Кавказском узле".

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