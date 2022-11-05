Очередь из машин образовалась на "Верхнем Ларсе"

05 ноября 2022, 10:13

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Водителям грузовиков приходится несколько дней ожидать разрешения на выезд из России в Грузию через КПП "Верхний Ларс", пожаловался один из них. Комментаторы во "ВКонтакте" отметили, что на "Верхнем Ларсе" скопилась очередь из машин, а спасатели заявили, что ограничений на движение по Военно-Грузинской дороге не вводилось.

Как сообщал "Кавказский узел", после объявления частичной мобилизации в России длинная очередь автомобилей выстроилась к границе с Грузией. 29 сентября число легковых машин в очереди к пункту пропуска на границе с Грузией уменьшилось до 300. К 19 октября ситуация стабилизировалась, и власти Северной Осетии сняли ограничения.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, указано в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, собраны в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" на "Кавказском узле".

После усиления досмотра машин на КПП "Верхний Ларс" армянским водителям приходится неделями ожидать разрешения на проезд. Они стоят на российской стороне, рассказал один из водителей.

"В грузовиках находится также скоропортящийся груз, из-за чего некоторым экспортерам пришлось вернуться в Армению. Сейчас проверяют все машины, чего раньше не было. Раньше я добирался до Москвы за 3-4 дня, а сейчас даже до КПП не доехал. Товар в холодильнике, но есть риск порчи. Спим в машинах, погода холодная, условий нет", – привел его слова 4 ноября New.am.

Он уточнил, что простоял в очереди 18 дней, и что другие водители из Армении стоят около 10 дней. "На российском КПП в день проверяют всего 30-40 машин вместо прежних 300", – добавил водитель.

С российской стороны на КПП "Верхний Ларс" скопилась очередь, с грузинской стороны также наблюдаются пробки, рассказали водители в соцсети "ВКонтакте" в группе "Ситуация на КПП Верхний Ларс (Крестовый перевал)"

"Есть очереди. Около 40 минут на нейтральной стояли", – написала Виктория Хечоян.

"В Гудаури уже зима, лёд. В Коби пробка", – отметил Евгений Стороженко.

"В Гудаури снег", – написала также Виктория Хечоян. "Будьте внимательны, очень скользко", – предупредил Салахадин Эминови.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", на 10.10 мск на въезде в Россию из Грузии видно скопление машин. На выезде из России в Грузию также видна очередь из грузовиков и легковых машин. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным МЧС Северной Осетии, Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме, ограничений нет.

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