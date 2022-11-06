Анонс ограничений на проезд по Крымскому мосту встревожил водителей

06 ноября 2022, 15:01

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Движение всех машин по мосту через Керченский пролив будет приостановлено 8 ноября на полсуток, сообщил Минтранс. Водителей встревожила необходимость искать другие способы попасть в Крым.

Как писал "Кавказский узел", 14 октября вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о планах возобновить 15 октября движение грузовиков по Крымскому мосту. 24 октября Минтранс уточнил, что мост будет открыт для проезда грузовиков не ранее 1 декабря.

8 октября движение по Крымском мосту было полностью закрыто в связи со взрывом, после которого два автомобильных пролета моста частично обрушились. Позднее движение машин по мосту возобновилось, за исключением большегрузов. После взрыва на мосту возросла роль Керченской переправы, которая возобновила работу 9 октября. 5 ноября очереди на паромы ожидали водители 122 грузовиков.

Движение машин по Крымскому мосту будет приостановлено 8 ноября с 04 до 16 мск "в связи с ремонтно-восстановительными работами", сообщил сегодня Минтранс России. "Просим водителей заранее планировать свои поездки", - говорится в публикации в Telegram-канале министерства.

К 07 мск 6 ноября паромы перевезли через Керченский пролив 26 191 пассажира, 15 221 машину и 982 железнодорожных вагона, отмечается в другой публикации Минтранса. "Семью паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 480 рейсов", - сообщило ведомство.

С 27 октября на паромах Керченской переправы решено перевозить в первую очередь грузовики с медикаментами и скоропортящимися или социально-значимыми товарами, а остальные грузы можно возить в Крым сухопутным маршрутом или на поездах.

Информация о планируемых ограничениях проезда обеспокоила некоторых пользователей Telegram-чата "Паромная переправа Керчь. Крымский мост". "А паромы принимают на борт легковые машины?" – поинтересовался Алексей. "Нет", - ответил ему пользователь с ником, состоящим из символа подчеркивания. "То есть альтернативы мосту нет?" – уточнил Алексей. "По сухопутному. Вы не паникуйте, мост не перекрывают, а ограничивают движение", - ответил его собеседник.

"Мы планируем к мосту подъехать, как раз к 4-5 утра 8.11. Пропуск будет осуществляться?" – спросил Алексей. "Ну кто знает, в Минтранс обращайтесь, я такой же водитель, как и вы", - ответил ему пользователь с ником, состоящим из символа подчеркивания.

"Как не вовремя проезд закрывают, заканчивается смена у детей в лагере, и больше 1000 детишек, и как забирать? Хоть бы как-нибудь согласовывали! Бардак! Ну перекройте ночью", - посетовал Иван Мошкин.

Напомним, Владимир Путин объявил взрыв на мосту терактом, после чего ФСБ назвала организатором теракта руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

До открытия Крымского моста паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь"".

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