Оппозиционер Эмин Ахундов задержан в Баку

01 ноября 2022, 13:05

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Член партии Народного фронта Азербайджана Эмин Ахундов задержан после публикации в соцсети.

Ахундов был задержан вечером 31 октября. В 19.30 по местному времени (18.30 мск) к нему домой явились двое сотрудников Апшеронского районного управления полиции, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" отец активиста Халид Ахундов.

"Они пришли за моим сыном. Когда его уводили, сказали, что забирают по незначительному вопросу, дескать не стоит беспокоиться, его отпустят. Но его до сих пор от Эмина нет никакой информации", - сказал Ахундов сегодня в 13.00 (12.00 мск).

В пресс-службе МВД Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что Эмин Ахундов "был вызван в полицию в связи с его публикацией в социальных сетях". "Выяснилось, что написанное им не имеет никакой юридической основы. В настоящее время ведется расследование", - отметили в ведомстве.

В свою очередь, член Высшего меджлиса молодежного комитета ПНФА, бывший политзаключенный Орхан Бахыш сообщил, что Эмин Ахундов несколько дней назад опубликовал пост о действиях полиции. "Позавчера ему позвонил человек, представившийся как Вагиф Гаджиев из МВД и спросил у Эмина источник информации, а потом, указав на ее недостоверность, попросил Эмина удалить пост. Эмин удалил запись, и некоторые пользователи, поделившиеся этой новостью, также по просьбе Эмина удалили ее. Однако вчера Эмина задержали", - рассказал Бахыш.

Он также сообщил о содержании публикации Ахундова. "Суть публикации была в том, что одна молодая женщина купила в маркете алкоголь и села за руль автомобиля. К ней подошли сотрудники дорожно-патрульной службы полиции и потребовали поехать с ними для проверки на предмет алкогольного опьянения. Несмотря на уговоры девушки, что она сама не пила, купила напиток для гостей, ее скрутили и посадили в машину. Позже она смогла позвонить родным и сообщить о случившемся. Ее близкие приехали и избили сотрудников полиции", - пересказал Бахыш пост Ахундова.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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