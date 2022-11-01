Власти отчитались о выплатах за разрушенные квартиры в Ейске на фоне жалоб жителей

01 ноября 2022, 14:48

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230 жителей дома в Ейске, потерявшие имущество при падении военного самолета, получили по 100 тысяч рублей, сообщил оперштаб Краснодарского края. Жильцы разрушенного дома пожаловались на недостаточную помощь властей.

Как писал "Кавказский узел", семьям погибших при крушении самолета в Ейске власти пообещали выплатить по миллиону рублей, пострадавшим – от 10 тысяч до 400 тысяч рублей. 22 октября оперштаб Краснодарского края сообщил, что начаты выплаты жильцам дома, чьи квартиры были уничтожены при крушении самолета. Первыми по 100 тысяч рублей за полную утрату имущества получили 74 человека. Юристы отметили, что жильцы, не застраховавшие свое жилье, могут подать иски о компенсации к министерству обороны, но оплачивать экспертизу будут самостоятельно.

17 октября военный самолет Су-34 упал, врезавшись в девятиэтажку на углу улиц Коммунистической и Красной в городе Ейске Краснодарского края. Пожар охватил несколько подъездов. Погибли 15 человек, 43 человека пострадали.

"Единовременную материальную помощь в размере 100 тысяч рублей при полной утрате имущества на каждого члена семьи уже получили 230 жителей дома по ул. Коммунистической, 20/1. Всего приняли 259 заявлений, эта работа продолжается", - сказано в сообщении в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

По данным штаба, 795 жильцов разрушенного дома получили по 10 тысяч рублей, а всего на эту выплату подано 834 заявления. При частичной утрате имущества жильцы могут претендовать на выплату 50 тысяч рублей, за легкий вред здоровью - по 200 тысяч рублей. Те, кто получил тяжелый и средний вред здоровью, могут рассчитывать на 400 тысяч рублей. Родственникам погибших полагается миллион. "Всего на компенсации жителям дома из резервного фонда Краснодарского края выделили 67 млн рублей", - уточняется в сообщении оперштаба.

Жильцы дома сообщили, что власти расселили всех желающих в отель и выплатили компенсации. Они также рассказали о проблемах, с которыми столкнулись после ЧП.

По словам одной из жительниц, она купила квартиру в этом доме за три недели до трагедии, взяв в банке кредит в размере 1,6 млн рублей. "И теперь все это - груда кирпичей. В банк я обратилась, но пока они пожимают плечами и ни о какой отсрочке по платежам речь не идет. И при оформлении кредита меня никто там не предупредил, что в течение 14 дней я должна была застраховать свое имущество, то есть страховки тоже нет. Видимо, могу только претендовать на банковскую страховку в связи с получением травмы. А с падением самолета как быть? Пока одни вопросы, но с банком, если придется, я готова воевать. Везде то ли обман, то ли недобросовестность", - заявила Лариса Загорулько, слова которой приводят "Новые известия".

Женщина отказалась заселяться в отель, как и многие другие жильцы разрушенного дома. Она переехала в однокомнатную квартиру вместе со всей семьей. Другая пострадавшая Наталья Токарева поселилась у знакомых. "Нас знакомые пустили пожить бесплатно, но мы не можем долго злоупотреблять. Нам скоро придется снимать какое-то жилье, и мы просим администрацию Ейска и Ейского района помочь нам в этом. Хотя бы частично возместить расходы, но пока нам власти ничего по этому вопросу не обещают", - рассказала Токарева.

Еще один жилец назвал помощь властей недостаточной. "Мы просто в одну секунду потеряли все, что у нас было. И получили за это жалкие 100 тысяч рублей. И все. Вот что с ними делать? Это доход всей нашей семьи на несколько месяцев", - рассказал мужчина на условиях анонимности.

Жильцы против того, чтобы их дом восстанавливали. По мнению Ларисы Загорулько, дом можно только построить заново, но не восстановить. "Мы хотим жить в нормальных условиях, в нормальных помещениях, чтобы не бояться за своих детей и за их жизни. Там все перекрытия поехали. Я уже не говорю про масштаб разрушений, запах гари. Мы сейчас ждем какого-то предложения от местных и региональных властей, но нам пока ничего не сообщали, не предлагали и ничего с нами не обсуждали", - сказала она.

Другая жительница отметила, что "категорически против, чтобы туда возвращаться". "К тому же никому из нас еще не показали результаты экспертизы. Мы даже не знаем - подлежат ли эти руины восстановлению в принципе", - добавила Наталья.

Глава Ейского района Роман Бублик сообщил, что результаты экспертизы будут готовы вскоре, и краевой департамент строительства примет решение. "Нам еще информацию не доводили. Я не видел заключения. Ждем. Переживания людей - преждевременны", - считает он.