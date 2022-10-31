Айна Гамзатова. Фото https://chernovik.net/content/lenta-novostey/ayna-gamzatova-raskritikovala-deyatelnost-vladimira-vasileva

31 октября 2022, 10:36

Айна Гамзатова призвала четырех дагестанских девушек вернуться домой

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Советник и жена муфтия Дагестана Айна Гамзатова обратилась к девушкам, обвинившим родственников в насилии и сбежавшим из дома, с просьбой вернуться под ее личную ответственность.

Как писал "Кавказский узел", по данным правозащитников, 29 октября пограничники отказались пропускать через КПП "Верхний Ларс" четырех девушек из Дагестана, сбежавших от домашнего насилия, и удерживали их на пропускном пункте до приезда родственников. Патимат Магомедова, Аминат Газимагомедова, Хадижат и Патимат Хизриевы утверждают, что дома их избивали, запрещали получать образование, пытались силой выдать замуж. Они просили не возвращать их родным и пожаловались на угрозы. 30 октября их вместе с адвокатом пропустили на нейтральную территорию, затем грузинские пограничники пропустили их на территорию Грузии, однако из КПП они выходить опасались, так как их ждали родственники. В тот же день кризисная группа СК SOS сообщила, что девушки "покинули территорию пропускного пункта Грузии и уже находятся в более безопасном месте".

Айна Гамзатова обратилась к девушкам, сказав, что ей небезразлична их судьба. "Сейчас вами принято решение на фоне накопившегося страха, негатива и нарисованных перед вами перспектив. Но, очень вряд ли на чужбине жизнь будет радостной и легкой. Если у вас есть хоть какое-то сожаление по поводу случившегося, возвращайтесь обратно в Дагестан. Возвращайтесь под мою личную ответственность!" - написала советник и жена муфтия Дагестана в своем Telegram-канале 30 октября в 19:12 мск. Сегодня к 08:35 мск пост набрал 2,4 тысячи просмотров.

Гамзатова отметила, что знает людей, "которые уехали вот так, бросив все и всех". "Некоторые были вынуждены так поступить, кто-то надеялся на лучшую жизнь, поверьте, все они несчастны и обречены на необходимость выживать. Если появится желание, будем разговаривать с вашими близкими людьми, если не будет такого желания, найдем вам возможность жить и учиться самостоятельно", - написала она, обращаясь к девушкам.

Сами девушки поблагодарили тех, кто оказывал им помощь. "Спасибо всем, кто поддерживал нас. Благодаря огласке, мы смогли спастись", - сказано в их обращении, опубликованном 30 октября в 18:20 мск в Telegram-канале кризисной группы СК SOS.

Пост сопровождается видеообращением, в котором четыре девушки благодарят адвокатов и СМИ за то, что помогали им и предали огласке их историю. "Благодаря огласке мы смогли выбраться, спастись, покинуть Россию. [...] Сейчас мы в Грузии, с нами все хорошо. [...] Конечно же, нас ищут наши родственники, обещали нас найти и в Грузии", - говорит одна из девушек на видео, которое к 08:35 мск набрало 652 тыс. просмотров.

Напомним, Патимат Магомедова, Хадижат и Патимат Хизриевы и Аминат Газимагомедова сбежали из дома и три месяца провели в кризисной квартире, рассказала "Кавказскому узлу" журналистка и правозащитница Светлана Анохина. Она сравнила случай дагестанок с историей чеченки Халимат Тарамовой, которую родные силой забрали из шелтера в Махачкале.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жительница Дагестана рассказала о своей победе над семейным насилием", "ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации по делам о семейном насилии в Дагестане и Чечне", "Правозащитники сочли реальной угрозу жизни покинувшей Россию уроженки Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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