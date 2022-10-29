29 октября 2022, 01:39

Несколько журналистов внесены Минюстом в список иноагентов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В реестр физлиц-иноагентов, помимо краснодарского адвоката Михаила Беньяша, внесены глава телеканала "Дождь" Наталья Сендеева, журналисты телеканала Екатерина Контикадзе и Владимир Роменский, активист Тарас Березовец и блогер Иван Яковин.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября Минюст признал краснодарского адвоката Михаил Беняша иноагентом, его номер в реестре-иноагентов 45. В качестве причины его внесения в список ведомство указало "осуществление политической деятельности", а источником его иностранного финансирования назвало Украину.

Помимо Михаил Беньяша в обновленный список в  новый список иноагентов-физлиц внесена глава телеканала "дождь" Наталья Сендеева, а также журналисты издания Екатерина Кортикадзе и Владимир Роменский. Кроме того, в реестр внесены Тарас Березовец и Иван Яковин. Причина их внесения в список - "осуществление политической деятельности", источник финансирования - Украина, следует из данных сайта Минюста Российской Федерации.

Что касается списка иноагентов, то в него внесены Алексей Докучаев, Андрей Баев и ЗАО "Букмейт Лимитед".

При этом не уточняется, каковы были предпосылки внесения журналистов в реестр. Их комментариями по поводу изменения "Кавказский узел" пока не располагает.

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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