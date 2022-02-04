Участники дискуссии в Москве раскритиковали законы об иноагентах

04 февраля 2022, 01:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Законы об иноагентах должны быть отменены, поскольку они наносят вред обществу и государству, заявили сооснователь проекта «ОВД-Инфо»* Григорий Охотин, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер и журналистка Софья Гройсман**. Избежать злоупотреблений в применении закона помогут уточнение определений и изменение процедуры признания иноагнентом, считают вице-спикер Заксобрания Петербурга Марина Шишкина, гендиректор медиахолдинга «Дождь»*** Наталья Синдеева и депутат Госдумы Сардана Авксентьева.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2011 года "ОВД-Инфо"* опубликовало доклад "Создано и (или) распространено: Дискриминационные аспекты применения законодательства об «иностранных агентах». Авторы материала пришли к выводу, что применение закона об иностранных агентах, вопреки заверениям властей, привело к нарушению конституционных прав, к дискриминации некоммерческих организаций, СМИ и физических лиц.

28 декабря 2021 года Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала"*, а Мосгорсуд днем позже постановил ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал"*. Европейский суд по правам человека указал, что исполнение этих судебных решений должно быть отложено до решения ЕСПЧ по жалобе российских неправительственных организаций на закон об иноагентах. 28 января защита "Международного Мемориала"* обжаловала решение о ликвидации. В апелляционной жалобе юристы указали шесть причин отменить это решение, и каждая из этих причин, по оценке юристов, является достаточной для отмены решения Верховного суда. Верховный суд России назначил рассмотрение апелляции на решение о ликвидации "Международного Мемориала"* на 28 февраля.

3 февраля в онлайн-формате с использованием платформы «Zoom» состоялось экспертное обсуждение реформы законодательства об иностранных агентах, организованное Московской хельсинкской группой.

Почти все участники обсуждения полагали, что законодательство об иностранных агентах должно быть отменено, при этом одна часть из них считала, что этого нужно добиваться немедленно, а другая полагала, что ввиду складывающейся политической обстановки законодательство не может быть отменено прямо сейчас, и предлагала в качестве первого шага корректирующие поправки, передал корреспондент "Кавказского узла".

Президент Владимир Путин дал поручение Минюсту России до 1 мая проанализировать закон об иноагентах, в том числе в части исключения из реестра организаций, которые в него попали, сообщил 29 января Znak. Пересмотром закона займется также Генпрокуратура РФ и СПЧ. Отдельно поручено проанализировать положения закона о регулировании деятельности СМИ, которые выполняют функции иноагентов. Заксобрание Санкт-Петербурга выступило с предложением отменить термин иноагент, сообщил 3 февраля РБК. В пояснительной записке говорится, что сложившаяся правоприменительная практика в отношении иноагентов «нарушает права и свободы граждан». «Дискриминационные нормы стали применяться не только к некоммерческим организациям, реализующим социально значимые проекты, но также и по отношению к средствам массовой информации и журналистам», — указали авторы инициативы.

За внесение поправок выступают выступают те же партии, которые раньше голосовали за принятие законов об иноагентах, заявил сторонник немедленной его отмены, руководитель фракции «Яблоко» в Заксобрании Санкт-Петербурга Александр Шишлов. Он подчеркнул, что вопрос об иноагентах - не правовой, а политический. По словам Шишлова, искоренение этого законодательства будет непростой задачей - придется внести изменения в 23 закона, а еще 13 отменить. Тех, кто считает отмену законодательства нереальным, Шишлов призвал "вместо самоуспокоения реалистичными" поправками поддержать предложение партии от отмене закона и призвал помочь все попавшим под действие этого законодательства отстаивать свои интересы в Европейском суде по правам человека и принять законы о реальной защите России от зарубежного влияния, например, закон о лоббизме.

За немедленную отмену законодательства об иноагентах выступил сооснователь проекта «ОВД-Инфо»* Григорий Охотин. Это законодательство «наносит невероятный вред государству и обществу», загоняет гражданский сектор в «серую зону», а сотни тысяч и миллионы людей остаются без правовой помощи, считает он.

Охотин полагает, что в случае отмены закона об иноагентах изменению подвергнутся 47 законодательных актов, включая статьи Уголовного кодекса. «Вред [от законодательства] очевиден, польза отсутствует. Пора перестать воевать с собственными гражданами» - заключил он.

Понятие «иноагент» большей частью общества понимается как «иностранный шпион», отметила учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера», член центрального штаба Общероссийского народного фронта Нюта Федермессер. «Это приводит к подрыву некоммерческих организаций при несостоятельности государственных институтов, это обречение множества людей на отсутствие помощи [...] Очень большое лукавство, что социально ориентированные некоммерческие организации не будут считаться иноагентами. Лукавство и то, что некоммерческие организации могут спокойно продолжать работу после внесения в список иноагентов. Они оказываются с настоящим клеймом. У некоммерческих организаций нет даже возможности исправить ошибку» - сказала она.

Журналистка Софья Гройсман**, внесенная в реестр «СМИ-иностранных агентов», автор подкаста «Привет, ты иноагент» о жизни с этим статусом также выступила за немедленную отмену законодательства об иноагентах. Она рассказала, что расходы, связанные со статусом иноагента, достигают 150000 рублей в год, что весьма существенно, особенно с учетом того, что среди иноагентов-физлиц есть и пенсионеры. «В результате этих законов сотни великолепных профессионалов остались без работы. Кроме унижений, дискомфорта и подавления свободы слова эти законы не позволили достичь целей государства. Это снижает доверие к закону и к тем, кто его принимает» - заключила Гройсман**.

"Мы исходим из реальности, и мы понимаем, что реально маловероятно, что в ближайшее время законодательство будет отменено", - отметила вице-спикер Заксобрания Санкт-Петербурга и член правления Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Марина Шишкина, представившая в Совет законодателей при Федеральном собрании поправки в законы об иноагентах. Согласно этим поправкам, СМИ могли бы получить статус иноагента лишь в результате решения суда по административному исковому заявлению органа исполнительной власти, а бремя доказывания того, что СМИ является иноагентом, должно быть возложено на представителей Минюста, рассказала она. При этом для СМИ предусматривается возможность досудебного опровержения, сказала Шишкина. Если СМИ в течении года не получало финансирования из иностранного источника, оно исключается из списка иноагентов, причем бремя доказывания того, что СМИ получало финансирование опять же ложится на Минюст, пояснила она предложенные поправки.

Поправки, которые должны «направить этот процесс в более цивилизованное русло», предполагают передачу права решать является ли физическое или юридическое лицо иноагентом суду, считает депутат Госдумы от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева. Кроме того, вводится понятие «иностранного принципала» (то есть лица или организации, по чьему поручению действует физическое или юридическое лицо, признанное иноагентом), размер предоставленного таким принципалом финансирования должен быть не менее 30 процентов от оборота активов, сказала она. Юрлицу, обвиняемому в иноагентстве, предоставляется три месяца на мотивированный ответ на предупреждение со стороны Минюста, отметила Авксентьева. Поправки предполагают, что изложение СМИ мнений о политике государства не должна рассматриваться как политическая деятельность, сказала она. Физлицам-иноагентам, согласно этим поправкам, могут быть вменены лишь действия по приказу или просьбе иностранного государства, при этом с них снимается обязанность публично отчитываться о своих расходах, рассказала депутат.

Анализ поправок показал, что законодательство надо отменять, «ибо мало что можно кардинально поправить», заявила доктор юридических наук Ирина Алебастрова. Передача принятия решения об иноагентстве в руки суда в целом станет положительным шагом, но при отсутствии у судов опыта в рассмотрении таких дел это может привести к проблемам, отметила она. Юрист усомнилась, что можно отточить определения законодательства об иноагентах так, что они исключат возможность злоупотреблений.

Для региональных изданий объявление иноагентом — это «политическая смерть», сказал исполнительный директор Альянса независимых региональных издателей Сергей Лапенков. «Это «черная метка», намек на того, с кем нельзя иметь дело. Это может быть едва ли не основным средством борьбы властей с неудобными изданиями и вытеснения конкурентов», - считает он. Лапенков призвал исключить из понятия «зарубежное финансирование» платную подписку, профессиональные премии, оплату за участие в международных программах и конференциях.

Доктор юридических наук, профессор Михаил Федотов поддержал поправку о введении термина «иностранного принципала». «Таким образом устанавливается связь между принципалом и агентом. Где нет принципала - нет агента» - отметил он. По мнению юриста, термин иноагент должен обозначать физическое и юридическое лицо, выполняющее те или иные задания иностранного государства или его органа или представителя на основании полученного имущества.

Законы об иноагентах надо отменять, но сейчас отмена законов невозможна и потому первоочередная задача - «сформулировать (законы) так, чтобы все поправки были отточены», сказала генеральный директор медиахолдинга «Дождь»***Наталья Синдеева. Она считает, что в законы важно внести точные определения политической деятельности, иностранного финансирования и его объем. Представители Минюста и Роскомнадзора не знают ответов на многие вопросы и трактуют их весьма произвольно, отметила Синдеева.

Независимый эксперт при Минюсте России, уполномоченный на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов адвокат Максим Крупский заметил, что законодательство об иноагентах дискредитировано, но выразил сомнение в том, что будут приняты какие-то уточняющие термины. Сейчас чиновники Минюста не привлекают никаких экспертов, чтобы, к примеру, определить, ведет та или иная организация научную деятельность, в то время как таким организациям положены исключения, и принимают решения фактически по собственному мнению, отметил он.

Законодательство об иноагентах вредно, мешает развитию государства и гражданского общества и его необходимо отменить, заявила, подводя итоги дискуссии исполнительный директор Московской Хельсинкской Группы Светлана Астраханцева. «Это кажется нереалистичным и невозможным, но мы должны сплотиться и преодолеть преграды», - призвала она.

Правозащитники выступили за отмену законодательства об иноагентах

Опрошенные «Кавказским узлом» эксперты усомнились в том, что поправки в законодательство улучшать жизнь иноагентов.

Председатель комитета «Гражданское содействие»* Светлана Ганнушкина сказала корреспонденту "Кавказского узла", что она солидарна с позицией партии «Яблоко». "Законодательство об иноагентах должно быть отменено, а перед всеми пострадавшими людьми и организациями должны извиниться", - считает она.

Ганнушкина полагает, что "эти мелкие изменения (поправки) не дадут эффекта, а само законодательство продолжит носить дискриминационный характер".

Если законодательство об иноагентах будет упразднено, стает лучше всем, считает председатель правления "Международного Мемориала"* Ян Рачинский. Он усомнился в том, что поправки в законы об иноагентах будут приняты. «Минюст недавно подчеркнул, что ему неважна связь между финансированием и политической деятельностью: финансирование может быть отдельно, политическая деятельность отдельно. Я сильно сомневаюсь, что поправки, если они реально будут вводить ситуацию в рамки права, будут приняты», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кто еще выступает в защиту "Мемориала", и каким преследованиям он подвергался ранее, рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Как ликвидируют "Мемориал"*". Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

*организации внесены Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** физлицо включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** *издания включены Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.