"ОВД-Инфо"*: закон об иноагентах привел к массовой дискриминации в России

29 ноября 2021, 18:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Применение закона об иностранных агентах, вопреки заверениям властей, привело к нарушению конституционных прав, к дискриминации некоммерческих организаций, СМИ и физических лиц, к такому выводу пришли авторы опубликованного "ОВД-Инфо"* доклада.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 ноября прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"**, посчитав, что организация оправдывает экстремизм и терроризм, а также уклоняется от маркировки в качестве иностранного агента. 11 ноября Верховный суд России уведомил также "Международный Мемориал"** (международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"**) о том, что Генпрокуратура подала иск о ликвидации этой организации в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. Закрытие "Мемориалов" нанесет серьезный урон защите прав человека на Северном Кавказе, указали правозащитники, юристы и журналисты.

В обществе сложился консенсус — законодательство об иноагентах откровенно вредное и для общества, и для государства, его необходимо или отменять, или существенно корректировать, говорится в докладе "Создано и (или) распространено: Дискриминационные аспекты применения законодательства об «иностранных агентах»", опубликованном "ОВД-Инфо"*. Авторы материала — Даниил Бейлинсон, Карина Меркурьева, Григорий Охотин, Наталия Смирнова и Татьяна Ускова. Они ссылаются на результаты опроса, опубликованные на сайте "Левада-центра" 2 августа. 40% опрошенных считают, что закон об иностранных агентах - это "прежде всего способ давления власти на независимые общественные организации".

Опрос "Левада-центра" проведен 22-28 июля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1619 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Статистическая погрешность для показателей, близких к 50%, не превышает 3,4%.

Авторы также указывают на число подписантов электронной петиции "Мы требуем отмены законов об "иноагентах"" - к 18.00 мск 29 ноября она собрала 258 668 подписей.

В публикации отмечается, что после попадания в реестр "иноагентов" прекратили свою работу 98 некоммерческих организаций, закрылся ряд СМИ и медиапроектов. Это стало и причиной эмиграции журналистов и правозащитников. Таких реестров сразу четыре: один для некоммерческих организаций, отдельный для незарегистрированных общественных объединений, также есть реестр "иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента", в который, несмотря на название, включаются и российские СМИ, и даже отдельные российские граждане. Есть также реестр физических лиц, куда пока не включили никого. Туда, согласно закону, могут попасть люди, которые занимаются политической деятельностью, а также целенаправленным сбором сведений в военной области, если это угрожает безопасности России. Авторы доклады поясняют, каким образом пополняются эти реестры, какие формальные требования это влечет - отчетность, маркировка, - какие санкции грозят за нарушения.

Цель доклада - выявление и анализ дискриминационных аспектов законодательства об иноагентах и правоприменительной практики. Авторы поясняют, что выполнение требований об отчетности приводит к нарушению закона о персональных данных, а обязательная маркировка ограничивает свободу выражения мнений.

Люди и организации, попавшие в списки "иностранных агентов", подпадают под целый ряд ограничений: электоральных, финансовых, в плане контроля за действиями властей. Так, им запрещено как-либо участвовать в избирательных кампаниях и референдумах. Даже косвенная связь с "иноагентами" влечет ограничения для отдельных кандидатов на выборах, а политические организации сталкиваются с риском потерять электорат, поскольку пометки об "иностранных агентах" негативно воспринимаются людьми. Сотрудничать с "иноагентами" опасно и в других сферах.

Статус "иностранного агента", вопреки заверениям властей, препятствует и получению госфинансирования. Кроме того, с 2020 года банковские вклады НКО из реестра иностранных агентов не подлежат страхованию, отмечается в докладе. Федеральный закон запрещает НКО, внесенным в реестр иноагентов, выдвигать кандидатов в состав общественных наблюдательных комиссий, проводить независимую антикоррупционную экспертизы нормативных правовых актов или их проектов, и так далее.

Реестр физлиц предполагает запрет занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, что прямо противоречит Всеобщей декларации прав человека ООН и Международному пакту о гражданских и политических правах. Включение в реестр физлиц-"иностранных агентов" также может стать основанием для отказа в допуске к государственной тайне. С конца 2020 года незарегистрированным объединениям, НКО и физлицам, "выполняющим функции иностранного агента", запрещено перечислять или получать деньги или другое имущество с целью организации или проведения публичного мероприятия. Обсуждается пополнение списка запретов, указано в докладе.

Есть и косвенная дискриминация, которая является следствием закона об иноагентах. Так, не все правозащитники, журналисты и некоммерческие организации готовы работать, навесив на себя такой ярлык, который сказывается на репутации. Если же они идут на это, то сталкиваются с потерей партнеров, площадок, иными проявлениями негативного отношения. Авторы доклада делают здесь вывод об очернении репутации и оправдании агрессии в отношении лиц и организаций, включенных властями в реестры.

Исследователи делают однозначный вывод о том, что законодательство об иностранных агентах существенно ограничивает права и угрожает профессиональной деятельности определенной группы субъектов права. "При этом соответствующее ограничение прав необоснованно ни крайней необходимостью, ни какой бы то ни было конкретной угрозой национальной безопасности. Ситуация усугубляется произвольным и запретительным правоприменением, что связано с размытостью формулировок в законодательстве и вольной их трактовкой различными субъектами правоприменения. Отдельные ведомства, региональные и муниципальные власти увеличивают масштаб дискриминационных последствий с помощью введения собственных нормативных актов", - указали авторы доклада.

Они полагают, что привести законодательство об "иноагентах" и правоприменительную практику в соответствие с российским законодательством и международным правом невозможно, а единственный выход - полная отмена отмена дискриминационных законов.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов", а новости о преследовании Правозащитного центра "Мемориал" и "Международного Мемориала"*– на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов".

* издание внесено Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов.

** организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.