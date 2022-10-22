Краснодарец покинул Россию после преследований за протест против мобилизации

22 октября 2022, 16:27

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Житель Кубани Артем Шахов покинул Россию с целью получить политубежище после преследования силовиками за участие в акции протеста против мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября в Краснодаре прошли две акции протеста против мобилизации, они закончились задержаниями.

31-летний краснодарец Артем Шахов, который был в числе задержанных на акции протеста 24 сентября, сообщил, что покинул Россию и планирует получить статус политического беженца в одной из стран, пишет сегодня "Кавказ.Реалии"*.

По словам Артема Шахова, он участвовал в пацифистской акции только один раз, поскольку до этого, работая менеджером, четыре года жил в Китае и лишь недавно вернулся в Россию.

24 сентября он вместе с подругой и ее знакомыми пришел к памятнику Екатерине II в Краснодаре, где была анонсирована акция. Когда их компания уже собралась уходить, Шахова задержали. "Очень грубо затащили в автобус, начали доставать вещи из рюкзака и карманов. Требовали разблокировать телефон", - рассказал Артем Шахов.

По словам Шахова, после задержания его избили два силовика, позднее в приемном отделении краевой больницы № 2 он зафиксировал травмы – ушиб мягких тканей головы и левого бедра.

"Когда были в отделе, [силовики] звонили в военкомат, чтобы вручить участникам акции повестки. Забрали телефон, унесли в другую комнату. Я опасаюсь, что они могли обнаружить, что я переводил средства на гуманитарную помощь пострадавшим от боевых действий жителям Украины", - рассказал Шахов.

После этого, по словам Шахова, он покинул Россию и сейчас находится в Турции, пишет издание.

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