Силовики возобновили рейды у астраханской мечети

22 октября 2022, 07:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики задержали 75 мигрантов в ходе рейда на ярмарке в Астрахани, расположенной рядом с Красной мечетью, сообщили в МВД. Рейд силовиков показательный, а ярмарка пользуется популярностью среди жителей из-за дешевизны продуктов, заявили астраханцы в соцсети "ВКонтакте".

Как сообщал "Кавказский узел", силовики периодически проводят рейды на астраханском рынке Большие Исады, рядом с которым расположена Красная мечеть. 27 ноября 2020 года после намаза в этой мечети в отделения полиции были увезены несколько десятков мусульман. Силовики отказались тогда пояснять причины рейда.

Сотрудники силовых ведомств провели масштабный рейд в Астрахани, на сельскохозяйственной ярмарке, расположенной на улице Крупской (район рынка Большие Исады). Полицейские и пограничники при поддержке спецназа "Гром" проверяли иностранцев на нарушения закона. По итогам рейда на ярмарке были выявлены 75 нарушителей миграционного законодательства, информировало 20 октября на своем сайте управление МВД по Астраханской области.

Нелегальным мигрантам были выписаны штрафы на 157 тысяч рублей, 73 человека были доставлены в полицию для установления личности, добавили в пресс-службе.

Публикация о том, что силовики провели рейд на ярмарке около рынка Большие Исады была размещена 21 октября в соцсети "ВКонтакте" в группе "Типичная Астрахань". На 07.00 мск 22 октября эта запись набрала 31 отметку с реакцией пользователей и шесть комментариев.

"Прямо насильников и убийц задержали. Лучше бы казнокрадов с помощью спецназа обыскали", – написала Екатерина Иванова.

"И что нам есть? Помидоры и огурцы из "Магнита"?" – спросил Дмитрий Уткин.

"Не дают людям заработать", – считает Азамат Темников.

"И что? Ну и пускай бы продавали, нам-то какая разница, кто нам продает. Главное товар", – заявила Юляшка Солнцева.

"Домой им пора", – возразил пользователь с ником Зло не дремлет.

Напомним, подобные рейды регулярно проводятся силовиками в Махачкале у мечети "Тангим". Постоянные проверки документов пугают верующих, а избегая посещения мечети, такие люди пытаются искать религиозную информацию в интернете и рискуют стать приверженцами радикальных взглядов, заявили ранее правозащитникам представители мечети.

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