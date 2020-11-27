Силовики задержали десятки верующих у мечети в Астрахани

27 ноября 2020, 14:31

Несколько десятков мусульман увезены сегодня в отделения полиции после намаза в астраханской мечети. Силовики отказались пояснять причины рейда.

У мусульман, выходящих из Красной мечети, проверяют документы, при этом некоторых из них силовики сажают в автобусы. К мечети подъехали не менее трех автобусов с надписью "МВД" и три военные машины с надписью "Росгварди". Один автобус с десятками верующих уже уехал в отделение полиции, передал корреспондент "Кавказского узла" в 13.44 мск 27 ноября.

Один из верующих, находящийся в этом автобусе, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" по телефону, что показал силовкам документы, но все равно не был отпущен.

Силовики отказались пояснить корреспонденту "Кавказского узла" причину проверки. При этом сотрудник в штатском, на которого указали омоновцы, заявил, что верующие будут доставлены в разные отделения полиции.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что силовики дежурили у Красной мечети в Астрахани в конце декабря 2019 года, а также провели подворовые обходы в районе проживания мусульман. Этот рейд был уже не первым в городе.

Подобные рейды регулярно проводятся силовиками в Махачкале у мечети "Тангим". Постоянные проверки документов пугают верующих, а избегая посещения мечети, такие люди пытаются искать религиозную информацию в интернете и рискуют стать приверженцами радикальных взглядов, заявили правозащитному центру "Мемориал" представители мечети.