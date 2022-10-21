Юристы не нашли оснований для преследования устроителей показа в Махачкале за гей-пропаганду

21 октября 2022, 19:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Показ мод в Махачкале с участием двух юношей в похожих на женские образы, не является пропагандой гомосексуализма, так как его участники никого не агитировали, считают опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как писал "Кавказский узел", пользователи соцсетей бурно отреагировали на видео с открытия магазина в Махачкале, где в показе моделей одежды участвовали два юноши в похожих на женские образах. Авторы комментариев потребовали наказать организаторов показа за нарушение устоев дагестанского общества. Группа махачкалинцев потребовала, чтобы организаторы показа принесли извинения мусульманам Дагестана, а депутат Госдумы от республики заявил, что этот магазин не должен существовать. Организаторы показа мод не планировали привлечь внимание "поборников нравственности" и рисковать безопасностью, но после резонанса в соцсетях участники и зрители мероприятия столкнулись с угрозами, сообщила журналистка Светлана Анохина.

Показ мод не пропагандировал гомосексуализм, уверен юрист Максим Оленичев, оказывающий юридическую помощь трансгендерам.

"Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений запрещена только среди несовершеннолетних - статьей 6.21 КоАП РФ. Если на показе мод были несовершеннолетние, то нужен анализ, у полиции есть основания провести проверку и определить, была ли именно “гей-пропаганда”. Если их не было, дело даже не может быть возбуждено – нет события правонарушения. Пропаганда, согласно постановлению Конституционного суда от 2014 года, - это целенаправленное распространение информации, призывающей к формированию у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений. Я расцениваю, что в данном случае пропаганды не было, поскольку сам по себе показ мод не пропагандировал нетрадиционных сексуальных отношений. Одевшись в женскую одежду, мужчины не агитировали людей изменить сексуальную ориентацию", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Оленичев.

По закону нет оснований для преследования участников показа, однако следует обратить внимание на угрозы и оскорбления в их адрес, указал правозащитник, публицист, один из основателей "Российской ЛГБТ-сети"* Игорь Кочетков.

"Если в соответствии с законом, то никаких оснований для преследования участников показа тут нет. "Пропаганда гомосексуализма" тут в головах у дагестанских "ревнителей благочестия". Они слишком много об этом думают и начинают видеть то, чего нет. А вот, что должно стать предметом административного и уголовного разбирательства, так это угрозы и оскорбления в адрес граждан и бизнеса", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Кочетков.

"Кавказский узел" неоднократно писал о нападках поборников нравственности в Дагестане на участников того или иного публичного события. Так, в мае 2021 года произошло сразу два подобных скандала: показ свадебных нарядов в Махачкале, на котором демонстрировались открытые модели платьев, повлек призывы запрещать мероприятия, не соответствующие принятым в регионе нравственным нормам, а ученики одной из махачкалинских школ, исполнившие шуточный танец в балетных пачках на капустнике, подверглись резкой критике.

Юрист правозащитной инициативы "Дело ЛГБТ+" Ольга Кви также согласна с коллегами. "Вопрос о том, возможно ли "пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения" достаточно спорный. Российский законодатель считает, что возможно, и устанавливает соответствующую административную ответственность за такую пропаганду среди несовершеннолетних - статья 6.21 КоАП РФ. Согласно ст. 6.21 КоАП РФ под такой пропагандой понимается: распространение информации, направленной на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений; искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений; навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" юрист.

Она напомнила, что ЕСПЧ в деле "Баев и другие против России" подчеркивал неопределенность применяемых в российском законодательстве «против пропаганды» формулировок, невозможность предсказуемого применения такого законодательства.

«Тем не менее, даже с учетом нынешней «расплывчатости» трудно говорить о «пропаганде» когда речь идет о переодевании в одежду лица другого пола. Каким образом мужчина в женской одежде может сформировать "нетрадиционную сексуальную установку"? Почему вообще при взгляде на мужчину в платье у человека должны возникнуть мысли об однополом контакте?" - задалась вопросом юрист.

Она отметила, что под пропаганду гомосексуализма, следуя логике недовольных дагестанцев, могут попадать и те россияне, кто носит килты. "Если допустить, что сам по себе факт ношения мужчиной "женской" одежды — уже пропаганда, то тогда к административной ответственности можно привлечь, например, шотландцев в юбках, что очевидный абсурд. И запретить выставлять портреты деятелей времен Екатерины II (а то они в париках и румянах!). Правоохранительные органы, насколько я могу судить, и сами понимают абсурдность попыток выстроить подобную связь", - рассказала Ольга Кви.

Она отметила, что "можно попытаться привлечь к ответственности по делу об административном правонарушении за "пропаганду". "Но необходимо обосновать связь, что такой внешний вид действительно приводит к формированию "нетрадиционных установок". Кроме того, российское законодательство пока что запрещает «пропаганду» лишь среди несовершеннолетних, и этот момент нужно учитывать", - закончила Ольга Кви.

20 октября в Госдуму был внесен законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в СМИ, кино, интернете. В частности, В частности, запрещается демонстрация информации об ЛГБТ и побуждающей к смене пола среди подростков, в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе. Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных предпочтений и педофилии среди российских граждан - как взрослых, так и несовершеннолетних, следует из текста документа, опубликованного на сайте Госдумы.

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* фонд "Сфера", выступающий оператором "Российской ЛГБТ-сети", признан иностранным агентом

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.