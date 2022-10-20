Глава Чечни сообщил о возвращении своих детей в Грозный

20 октября 2022, 22:16

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Рамзан Кадыров отчитался о возвращении своей дочери и троих сыновей в Чечню после поездки в зону специальной военной операции.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров отчитался об участии своих сыновей в боях на Украине, трое захваченных военнопленных были доставлены в Грозный по решению несовершеннолетних детей главы Чечни, об этом сообщил сегодня Рамзан Кадыров.

Дети Рамзана Кадырова вернулись в Грозный после поездки на Украину, сообщил он сегодня

"Наша делегация под руководством министра культуры Чечни Айшат Кадыровой прибыла в Грозный после насыщенной поездки в Донбасс и в зону СВО. Не обошлось и без сюрприза. Ахмат, Эли и Адам Кадыровы доставили в республику трех пленных военнослужащих ВСУ, которых они обезвредили в ходе своего участия в спецоперации, проведенной в составе батальона "Запад-АХМАТ" Минобороны России", - написал он в своем Telegram-канале.

Как следует из видео, приложенного к публикации, сыновья Кадырова с автоматами в руках пришли на встречу с отцом, которая проходила на свежем воздухе, один из них назвал пленных, которых привели следующие за ними силовики, "подарком". На встрече присутствовала и Айшат Кадырова, которая стояла в стороне во время беседы Кадырова с пленными.

После беседы с пленными Кадыров прогулялся вместе с дочерью, беседа шла на чеченском языке, однако Айшат Кадырова употребляла на русском языке фразы "гуманитарная помощь" и "дом "культуры". За ними на расстоянии в несколько шагов следовали трое сыновей главы Чечни с оружием в руках, следует из видеоролика.

Рамзан Кадыров 3 октября сообщил о том, что его трое сыновей готовятся к отправке на Украину, где будут находиться на самых сложных участках линии боевых действий. Это вызвало недоумение у пользователей соцсетей. Они указали, что детям рано отправляться в зону боевых действий. Российское законодательство не позволяет отправлять в зону боевых действий несовершеннолетних, подтвердили юристы.

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