Кадыров взял сына Чайки себе в советники

14 октября 2022, 11:31

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Сын полпреда президента в СКФО Артем Чайка в качестве советника главы Чечни будет курировать работу общественных организаций по гуманитарным и социально-экономическим проектам, объявил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", 22 января 2020 года Владимир Путин назначил бывшего генпрокурора Юрия Чайку своим полномочным представителем на Северном Кавказе. Александр Матовников, занимавший эту должность, был назначен заместителем главнокомандующего сухопутными войсками.

Юрий Чайка занимал должность генерального прокурора с 2006 года, а до этого семь лет возглавлял Минюст, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

О назначении сына полпреда президента своим советником Рамзан Кадыров сообщил поздно вечером 13 октября. "Сегодня принял решение о назначении Артема Юрьевича Чайки советником главы Чеченской Республики по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам", - написал он в своем Telegram-канале.

В сферу задач Артема Чайки будет входить координация и участие в работе общественных организаций по проектам гуманитарной и социально-экономической направленности, в которых задействована республика, добавил глава Чечни.

Артем Чайка родился в 1975 году, окончил юридический факультет Иркутского госуниверситета.. В феврале 2014 года он стал единственным владельцем Нерудной компании «Бердяуш», которая выиграла тендер на поставку РЖД щебня на 7,5 млрд рублей. Летом 2014 года эта компания приобрела у РЖД контрольный пакет крупнейшего поставщика щебня для госмонополии — Первой нерудной компании (ПНК), владеющей 18 щебеночными заводами. Выручка ПНК в том году составила 4,37 млрд рублей, чистая прибыль - 13,7 млн рублей. Артем Чайка является бенефициаром крупнейшего в Сибири производителя соли - Тыретского солерудника, сообщает РБК.

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