Армянские и азербайджанские политологи поспорили об итогах встречи Пашиняна и Эрдогана

08 октября 2022, 16:19

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пашинян не должен был на переговорах с Эрдоганом обойти вниманием вопрос геноцида армян, а открытие границы с Турцией несет для Армении новые риски, указали армянские политологи. Примирение Армении с Турцией и Азербайджаном только улучшит обстановку в регионе и даст новые возможности для развития экономических связей, сочли азербайджанские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 6 октября на саммите Европейского экономического сообщества в Праге армянский премьер Никол Пашинян впервые встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. На встрече также присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. По итогам встречи с Пашиняном Эрдоган заявил, что Турция и Армения могут достичь полной нормализации отношений, теперь контакты будут проводить спецпредставители обеих стран. Ильхам Алиев и Никол Пашинян после встречи в Праге заявили, что Азербайджан и Армения подтвердили приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которым обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, Армения также согласилась на работу гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном.

Турция и Армения не поддерживают дипломатические отношения, граница между республиками закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Разногласия между странами существуют по поводу конфликта вокруг Нагорного Карабаха, в котором Турция поддерживает Азербайджан, а также из-за исторической оценки массовых убийств армян в 1915 году в Османской империи, которые Ереван считает геноцидом армян, а турецкие власти не согласны с этой трактовкой событий. 24 апреля Пашинян заявил, что Армения ведет переговоры, направленные на нормализацию отношений с Турцией. Нормализация отношений Турции и Армении отвечает интересам не только этих двух стран, но и России, а также согласуется с договоренностями между Баку и Анкарой, указали 6 октября опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Армянские политологи указали на попытку замолчать в переговорах с Эрдоганом важные для страны темы

Все эти события нужно рассматривать в контексте общих геополитических процессов переформатирования мирового порядка, происходящего на фоне украинского кризиса, отношений между Турцией и Грецией. Все идет к необходимости заключения нового международного пакта о принципах территориальной целостности стран, считает редактор русской версии Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян.

По ее мнению, международные акторы, занимающиеся форматированием миропорядка и нового международного пакта, вряд ли позволят кому-то заключить какие-то "сепаратные договоренности" между Арменией и Азербайджаном или Арменией и Турцией. А они сепаратные, поскольку не составляют часть общего договора.

Встречу в Праге Айрумян считает зондажом личных отношений между Пашиняном и Эрдоганом, и даже тройки Пашинян-Эрдоган-Алиев. Причем, по ее словам, это было сделано в рамках нового европейского формата, в который вошли 44 страны и, который должен стать дополнительной опцией по обеспечению безопасности на европейском континенте. "Это звено одной большой цепи, поэтому каких-то особенных результатов я не ожидала от этой встречи".

Айрумян считает, что европейское посредничество, как стало ясно, не сильно отличается от московского, в том плане, что речь шла о признании территориальной целостности границ в рамках Алма-Атинской декларации (документа о создании СНГ). "Это согласованная повестка Еревана и Баку, и президент Франции Эммануэль Макрон и Шарль Мишель не могли этому возразить, поскольку, два субъекта будущего договора предлагают один и тот же документ. Пашинян хотел получить от Европы дополнительные выгоды в виде какой-то жалкой гражданской миссией (не военной) на границе, чтобы представить это как дипломатическое достижение", - отметила Айрумян.

Деталей встречи Пашиняна с Эрдоганом армянская сторона не представляет, но в совместном заявлении, как подчеркнула Айрумян, отмечается, что речь шла о реализации ранее заключенных договоренностей по открытию границы для третьих стран. "В переводе с дипломатического языка это означает открытие коридора. То есть, нормализация отношений с Турцией опять обуславливается третьими странами. Третьими странами могут быть и Азербайджан, и Россия, поскольку коридор через Армению нужен обеим этим странам. У всех остальных стран есть свои пути в Турцию", - отметила Наира Айрумян, добавив, что это было самое характерное заявление о том, что ультиматум по открытию коридора сохраняется.

8 сентября на встрече с армянской общиной Владивостока Никол Пашинян заявил, что Армения готова открыть для Азербайджана дорогу через свою территорию, однако статуса коридора она иметь не будет. Он подчеркнул, что Ереван, обсуждая вопрос разблокировки коммуникаций, подразумевает также железнодорожное сообщение с Россией. Армянские политологи указали, что Азербайджан не станет силой "пробивать" коридор в Нахичевань через Сюник, ни Запад, ни Иран не допустят его открытия. Азербайджанские аналитики подчеркнули, что Баку может настаивать на открытии Зангезурского коридора и праве азербайджанцев, покинувших регионы компактного проживания в Армении.

Но заявления Алиева и Пашиняна, по словам Айрумян, говорят о том, что по этому пункту не было достигнуто соглашение. Пашинян, как она отметила, заявил, что "Алиев не соглашается на деблокаду коммуникаций с уважением суверенитета и законодательства стран", а Алиев подчеркнул, что "Армения не выполняет свои обязательства по открытию пути в Нахичевань".

Сам Эрдоган после встречи с Пашиняном открыто сказал, что Турция обуславливает установление дипломатических отношений с Арменией и открытие границ с подписанием мирного договора Еревана с Баку, заявил корреспонденту "Кавказского узла" ассоциированный эксперт Армянского института международных отношений и безопасности Давид Степанян.

По его мнению, это означает, что все остальные предусловия снимаются. Не обсуждается вопрос международного признания геноцида армян, фактически, он снят с повестки. Не обсуждается признание Карсского договора Арменией. Остается лишь одно предусловие – карабахский конфликт. Этот конфликт трансформировался в подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном. "Если исходить из того, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном рано или поздно будет подписан, пусть даже не в этом году, но в следующем, то можно предполагать и ожидать, что установление дипотношений, открытие границ с Турцией может произойти уже в скором будущем", - отметил Степанян.

В 1921 году под давлением Советской России правительство Армении подписало в Карсе договор, в котором отказалось от территориальных претензий к Турции. 16 марта 1921 года в Москве представители правительства Великого национального собрания Турции и правительства РСФСР подписали "договор о дружбе и братстве", который установил северо-восточную границу Турции, существующую до сих пор. Лозаннский мирный договор 1923 года установил границы Турции, юридически оформив распад Османской империи и закрепив территорию Турции в её современных границах. Добрососедские отношения между Арменией и Турцией возможны, если Турция признает геноцид армян и согласится возместить ущерб, причиненный по Карсскому договору, заявил ранее политолог Андриас Гукасян.

Встреча в Праге дала конкретные результаты в виде присутствия международных наблюдателей на армяно-азербайджанской линии соприкосновения в районе границы, а также в виде исключения спекуляций вокруг вопроса делимитации границы. ЕС будет мониторить ситуацию между Арменией и Азербайджаном и не допустит эскалации, заявил глава Конструктивной партии Армении, политолог Андриас Гукасян.

Азербайджан, по словам Гукасяна, отказался поддерживать миссию наблюдателей и, очевидно, это было связано с тем, что условия, которые Алиев выдвигал, в частности, признание суверенитета Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха, не были приняты.

"Алиев в последнее время поставил цель, используя международную ситуацию, добиться международного признания суверенитета Азербайджана в отношении Арцаха. Ему на этом саммите не удалось этого достичь, поэтому он отказался принять на своей территории миссию наблюдателей", - заявил Гукасян, добавив, что в этой связи миссия будет функционировать только на армянской стороне.

В принципе, по его словам, этого достаточно, чтобы локализировать возможность возобновления войны или каких-то действий Азербайджана на территории Армении. Признание территориальной целостности друг друга, по мнению политолога, не означает суверенитет Азербайджана в отношении Арцаха, поэтому и Баку остался недоволен.

Заинтересованность Турции нужно рассматривать в рамках большой игры с множеством компонентов, одним из которых является попытка Турции фактически аннексировать юг Армении путем открытия коридора вне суверенитета Армении, считает Айрумян. "Границы Армении практически определяются русско-турецкими договоренностями. И только граница с Ираном, не контролируется Россией и Турцией, и они хотят это влияние получить", - отметила она.

Политобозреватель считает, что открытие армяно-турецкой границы не может ничего существенного дать Армении, кроме новых вызовов. По ее словам, любая большая страна при открытых границах и недостаточных экономических ограничениях может заполнить собой и поглотить небольшую экономику, такую, как у Армении.

Открытие границ, по мнению Степаняна, Армении дает в первую очередь, больше свободы в отношениях с Россией. Это также альтернативный путь в Европу, что очень важно. "Экспорт Армении через Верхний Ларс после открытия границ может пойти уже через Турцию, в том числе, в Турцию".

С политической точки зрения, по мнению Степаняна, открытие границ создает альтернативу России. "В Турции тоже власть меняется, и если на место Эрдогана придут кемалисты, то может быть реальное потепление армяно-турецких отношений, в частности, в свете того, что Турция часто будет оглядываться на Запад", - указал он.

Сегодня Турция к вопросу нормализации отношений, по большому счету, безразлична, считает Степанян. И у самой Турции, по его словам, нет никаких резонов держать границу с Арменией закрытой. Турки это делают исключительно из-за Азербайджана, и Эрдоган прямо об этом говорит.

Айрумян считает, что сейчас на фоне украинского кризиса стоит фундаментальный вопрос - могут ли меняться границы или решаться политические вопросы путем применения военной силы.

"Война 2020 года в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") и все последующие продолжающиеся (действия) Азербайджана на территории Армении, пленения армянских солдат – это все попытки решить политические вопросы силой, что запрещено всеми ныне действующими международными документами, начиная с устава ООН, заканчивая всякими разными конвенциями. Россия сейчас таким же образом пытается решить вопрос с Украиной, и в зависимости от исхода украинского кризиса, будет решен вопрос, в какой мере силовое решение можно считать легитимным, и это решение будет приложено и к армяно-азербайджанским и армяно-турецким отношениям и вообще, к новому разделу Южного Кавказа и Ближнего Востока", - отметила Айрумян. По ее мнению, если России как-то удастся добиться легитимности своих действий, то для Армении это будет означать конец армянской государственности.

Нынешнее правительство Армении, по словам Айрумян, нацелено на сглаживание острых углов и шероховатости, которые могут помешать "мирному процессу", в том числе, в вопросе геноцида армян.

По ее словам, страны при определении своей территориальной целостности руководствуются не международными договоренностями третьестепенного значения, а собственной декларацией о своей независимости, собственной Конституцией. В Декларации о независимости Армении взято за основу решение от 1 декабря 1989 года "о воссоединении Нагорного Карабаха с Арменией". Пашинян, когда ссылается не на Декларацию Армении, а на алма-атинский документ, говорит о том, что он не желает актуализировать этот вопрос.

То же самое касается, как она отметила, вопроса геноцида армян, который включен в 11 пункт Декларации - "Армения должна добиваться международного признания геноцида армян". "Уступки по этим двум вопросам означают нарушение Декларации о независимости Армении. Пашиняну придется признать, что его действия идут вразрез с основополагающим документом, который заложен в основе Третьей Республики Армения", - заключила Наира Айрумян.

Тема геноцида армян, по словам Степаняна, заранее была обговорена со спецпредставителями Армении и Турции. Стороны договорились не поднимать этот вопрос вообще. "Понятно, что для любой армянской власти официальный отказ от международного признания геноцида будет подобен смерти. Этого не поймет никто, в первую очередь, диаспора. В Турции понимают, что выдвигать подобное предусловие и достичь его выполнения (официально) невозможно. Если пункт отношений с Азербайджаном можно претворить в реальность после войны 2020 года, то вопрос геноцида – никак нельзя", - отметил Степанян.

При этом он добавил, что даже официальный отказ Еревана от необходимости международного признания геноцида армян не может привести к закрытию этого вопроса, так как остальные страны мира будут продолжать использовать это в собственных интересах и при любой строптивости Турции ее будут продолжать бить этой дубинкой. Это политический инструмент, и он будет использоваться всегда, заключил Степанян.

Касательно договоренностей об открытии границ с Турцией, Гукасян отметил, что "Турция не уважает международное право, и ее позиция в отношении Армении является нарушением принципов международных отношений, согласно которым государства обязаны сотрудничать друг с другом". "Закрытие границы со стороны Турции не было законным все эти годы. Турция взяла на себя компетенцию Совбеза ООН, в полномочия которого входит принятие подобных решений. Все эти годы на это закрывали глаза государства ОБСЕ. Все эти страны обязаны держать свои границы открытыми", - отметил Гукасян.

Политолог считает, что сегодняшняя позиция Турции говорит о том, что она и далее намерена игнорировать нормы международного права, применяя в отношении Армении экономические меры принуждения и ведя с Арменией политику применения силы, даже если Ереван и Баку подпишут мирный договор.

"Армения для Турции - опасная страна. Есть международное требование к Турции признать геноцид армян, и Турция враждебно относится к Армении и стремится максимальный ущерб нанести нашей стране", - отметил политолог.

Политика Армении в восстановлении отношений с Турцией всегда была без предусловий, и это означает, что Армения готова к дипломатическим и добрососедским отношениям с Турцией без признания со стороны Турции геноцида армян. Турция не готова к каким-либо отношениям, указал Гукасян

"Вопрос признания геноцида армян всегда поднимает международное сообщество. Это признание является условием взаимоотношений Турции с ЕС, и никак не связан с позицией Армении. В повестке ЕС этот вопрос будет всегда по отношению к Турции, а теперь и в повестке дня США, чью поддержку Турция потеряла. Америка больше не рассматривает Турцию, как своего партнера, ради которого она сдержанно относились к проблеме геноцида армян", - отметил Гукасян.

Азербайджанские политологи сочли взаимовыгодным потепление отношений в регионе

Синхронизация процессов нормализации отношений между Турцией и Арменией и Арменией и Азербайджаном может ускорить процесс достижения прочного мира в регионе и способствовать открытию новых возможностей для экономического сотрудничества, сказал корреспонденту "Кавказского узла" член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ) Тогрул Джуварлы.

По его мнению, в последние годы роль Турции на Южном Кавказе существенно возросла. "Анкара как естественный исторический союзник Баку сыграла важную роль в невмешательстве или ограниченном вмешательстве третьих стран в (карабахской) войне 2020 года, когда Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и полный контроль над своими границами с Арменией", - сказал эксперт.

После войны в регионе возникла новая реальность и Турция стала активно продвигать идеи регионального сотрудничества. Однако, так как это невозможно в полной мере без нормализации отношений между Анкарой и Ереваном, Турция предложила Армении диалог.

"В свое время Турция закрыла границы с Арменией именно из-за (того, что Армения контролировала) территории Азербайджана. Теперь, когда (этот) фактор устранен, Анкара готова к установлению дипотношений с Арменией, восстановлению транспортных коммуникаций и развитию торгово-экономических связей. С учетом того, что Азербайджан и Турция в 2021 году подписали Шушинскую декларацию о союзничестве и договорились о координации внешней политики, то, по всей видимости подписание турецко-армянских документов о нормализации двусторонних связей будет синхронизировано с подписанием мирного договора между Баку и Ереваном. Итоги состоявшихся в Праге 6 октября официальных и неформальных встречах дают основания для оптимизма. Там Пашинян и Эрдоган провели не только первую официальную встречу лидеров двух стран за последние 13 лет, но и пообщались за одним столом вместе с Алиевым и Макроном. С другой стороны, Алиев, Пашинян, Макрон и Шарль Мишель провели два раунда многочасовых переговоров, результатом которых стали договоренности о взаимном признании Азербайджаном и Арменией территориальной целостности друг друга в границах, когда они были в составе СССР", - сказал Джуварлы.

В связи с этим заявление Ильхама Алиева о возможности подписания мирного договора между Баку и Ереваном до конца года выгляди вполне реалистичным, указал он. "Лидеры двух стран Пражской декларацией уже определили принцип установления границы между ними. После этого вопрос о делимитации обретает технический характер и основные контуры рубежей могут быть определены в течение 2-3 месяцев. Вся эта работа может положить конец к вооруженному противостоянию на границе", - сказал Джуварлы.

Глава Центра исследований "Республика", член политсовета партии "Республиканская альтернатива" Натиг Джафарли также считает вполне реальным подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией до конца года, так как стороны определили в Праге базовую составляющую мирного договора, достигнув принципиального согласия о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Оптимизма прибавляет активное участие в этом процессе заключения мира Евросоюза и одного из его ведущих членов – Франции, подчеркнул Джафарли.

Вместе с тем, эксперт отметил, что негативное воздействие может оказать Россия, не желающая усиления в регионе других акторов. Однако Россия полностью не оттесняется из региона и сохраняет свою миротворческую миссию в Карабахе и может оказать содействие в решении вопросов восстановления коммуникаций. При этом Москва серьезно завязла на Украине, и попытками создавать проблемы партнерам других регионах она может только оттолкнуть их.

Джуварлы указал, что примирение Турции и Армении и Армении и Азербайджана откроет широкие возможности для развития транспортных связей. "Согласование параметров политического договора о достижении мира будет благоприятным фоном для решения вопросов о транспортных коммуникациях. Ключевым в этом вопросе является проект Зангезурского коридора. Его реализация позволит открыть новые возможности ускорения перевозок в различных направлениях. Азербайджан свяжется прямой железной дорогой со своей Нахичеванской автономной республикой и через нее Турцией. Армения получит железнодорожное сообщение с Ираном и Россией. Москва и Тегеран также восстановят через 30 лет прямые железнодорожные перевозки. Более того, примирение Армении и Турции позволит восстановить движение по уже существующей дороге Гюмри-Карс. Это также даст новый импульс для регионального сотрудничества", - подчеркнул Джуварлы.

С ним согласился и Натиг Джафарли."Несмотря на то, что по своей Конституции Армения имеет территориальные притязания на Турцию, Анкара готова установить отношения с ней без предварительных условий, то есть не дожидаясь изменения Ереваном, законодательства страны. При этом Анкара выступает за параллельность турецко-армянской нормализации с достижением мирного договора между Ереваном и Баку, ибо при таком варианте ситуация в регионе полностью переформатируется и откроются возможности для многостороннего сотрудничества и он превратится в транспортный хаб на пересечении глобальных коридоров Восток-Запад, Север-Юг, Юг-Запад", - сказал Джафарли.

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