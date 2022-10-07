Суд отказался рассматривать дело кубанца о дискредитации армии

07 октября 2022, 05:47

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Протокол о дискредитации российских военных, составленный на жителя Кропоткина Дмитрия Костина, возвращен в полицию в связи с нарушениями.

Как писал "Кавказский узел", административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). Так, 6 октября стало известно, что дела жителей Краснодара Василия Фащевского и Али Алекбекова, обвиненных в дискредитации российской армии, поступили в суд.

Силовики составили протокол по статье о дискредитации вооруженных сил России на Дмитрия Костина и направили его в горсуд Кропоткина, сообщило 6 октября издание "Кавказ. Реалии"*. В чем именно обвинен Костин, не указывается.

Судья усмотрел нарушения в проколе и вернул его в полицию, говорится в сообщении.

Дело Костина по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России) поступило в суд 4 октября, 5 октября оно было возвращено без рассмотрения, следует из карточки дела на сайте горсуда Кропоткина. "Вынесено определение о возвращении протокола [...] в случае составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами", - говорится на сайте суда.

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