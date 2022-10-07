Два жителя Кубани обвинены в дискредитации военных

07 октября 2022, 03:51

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Дела жителей Краснодара Василия Фащевского и Али Алекбекова, обвиненных в дискредитации российской армии, поступили в суд.

Как писал "Кавказский узел", административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). Так, 1 сентября стало известно о передаче в суд дела жителя Отрадненского района, настоятеля храма в станице Надежной на Кубани Максима Нагибина, обвиненного в дискредитации российской армии, однако суд вернул дело на доработку. 1 октября стало известно, что оно вновь поступило в суд.

В Первомайский суд Краснодара поступили административные дела о дискредитации российских вооруженных сил в отношении Василия Фащевского и Али Алекбекова, сообщило 6 октября издание "Кавказ. Реалии"*. Дела еще не рассмотрены, отмечается в сообщении. В чем именно обвиняются краснодарцы, не указывается.

Дела Фащевского и Алекбекова по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России) поступили в суд 6 октября, следует из карточки дела на сайте Первомайского суда Краснодара. Отметим, наказание для граждан по этой статье - штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Комментариями обвиняемых или их представителей относительно обвинений не поступало.

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