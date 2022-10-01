01 октября 2022, 20:50

Дело о пацифистской проповеди кубанского священника повторно поступило в суд

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Административное дело в отношении священника из кубанской станицы Максима Нагибина, чью проповедь полицейские сочли дискредитацией армии, повторно поступило в суд.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября стало известно, что суд силовики передали в суд дело жителя Отрадненского района, настоятеля храма в станице Надежной на Кубани Максима Нагибина, обвиненного в дискредитации российской армии, однако суд вернул дело на доработку.

4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). Со дня вступления в силу статьи за дискредитацию армии России силовики в Краснодарском крае составляли 63 административных протокола, сообщило 29 августа главное управление МВД по Краснодарскому краю.

Силовики возвратили в суд дело о дискредитации российских военных в отношении настоятеля храма Архангела Михаила в станице Надежной из Армавирской епархии Кубанской митрополии, иерея Максима Нагибина, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Дело Нагибина вновь поступило на рассмотрение в Отрадненский районный суд Краснодарского края, дата рассмотрения еще не назначена, указано в карточке дела на сайте суда. 

Как следует из решения суда от 1 сентября, которым дело было возвращено на повторное рассмотрение, Нагибин произнес проповедь 24 апреля. Внимание силовиков привлекла публикация видеозаписи проповеди в соцсетях, в частности, в "Одноклассниках".

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

 "Оставлен в силе штраф участнику пацифистского пикета в Краснодаре", "Житель Горячего Ключа оштрафован на 30 тысяч за комментарий в соцсети",  "Житель Сириуса оштрафован за дискредитацию военных".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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