Гостиницы в Джермуке возобновили прием туристов

05 октября 2022, 13:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Джермукские гостиницы, которые были закрыты из-за обстрелов со стороны Азербайджана, возобновили работу, объявил Центр развития туризма. Минобороны Армении сообщило о выписке из госпиталей более сотни военных, раненных во время эскалации конфликта на границе.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном. 15 сентября жители приграничных районов подтвердили, что обстрелы там прекратились. В Джермуке, по словам местного жителя, были повреждены жилые дома, оздоровительный комплекс и три гостиницы.

19 сентября Совбез Армении сообщил, что после обострения конфликта на границе с Азербайджаном были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей, местоположение двух сельчан неизвестно. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 бойцов Минобороны и Госпогранслужбы. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

Гостиницы Джермука возобновляют свою работу, сообщил сегодня Центр развития туризма в Джермуке. "После почти 20-дневного перерыва в Джермуке возобновляют работу компании, занимающиеся гостиничным бизнесом. Мы возвращаемся к нормальной жизни и ждем всех друзей нашего города", - цитирует заявление Центра News.am.

Из лечебных учреждений выписаны более 100 военнослужащих, получивших ранения во время эскалации конфликта, сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

По данным ведомства на 5 октября, лечение 61 военнослужащего полностью завершено, еще 40 также выписаны из больниц и находятся в реабилитационном отпуске. "На данный момент в госпиталях нет раненных, чье состояние здоровье оценивается как крайне тяжелое", - цитирует сообщение министерства "Новости-Армения".

Напомним, что с 20 сентября Азербайджан и Армения вновь стали обмениваться обвинениями в обстрелах. 28 сентября Минобороны Армении сообщило, что трое военнослужащих погибли в результате обстрелов со стороны Азербайджана. Минобороны Азербайджана ранее в тот же день сообщило о ранении военнослужащего в результате обстрела с армянской стороны.

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