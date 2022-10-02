Суд смягчил наказание пятерым жителям Каспийска по делу о терроризме

02 октября 2022, 14:08

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Кассационная инстанция сократила сроки лишения свободы пятерым жителям Каспийска, осужденным за создание террористического сообщества и подготовку нападения на полицейского. В момент совершения преступления действовали более мягкие нормы Уголовного кодекса, пояснил суд.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря 2021 года Апелляционный военный суд оставил без изменения приговор пяти жителям Каспийска, осужденным по обвинению в создании террористического сообщества и подготовке к нападению на полицейского. Защита анонсировала подачу кассационной жалобы на решение.

14 апреля 2021 года военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Мурада Абдулкеримов к 18,5 года лишения свободы, Исмаила Нарчавова - к 18 годам, Феликса Пирвелиеви и Гусейна Рамазанова - к 17,5 года, Багауттина Меджидова - к 17 годам. Осуждённых пытали после задержания, им подкинули гранаты и боеприпасы, заявили ранее адвокаты Надежда Бородкина и Магомед Магомедов.

Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России рассмотрела кассационные жалобы на приговор и снизила им сроки наказания, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Срок наказания Абдулкеримову снижен с 18,5 до 17,5 года, Пирвелиеву - с 17,5 года до 16 лет и трех месяцев, Нарчавову - с 18 до 16,5 года, Рамазанову - с 17,5 года до 16 лет и трех месяцев, Меджидову - с 17 лет до 16 лет и одного месяца, пишет издание.

Доводы защиты о пытках обвиняемых коллегия сочла необоснованными, следует из текста кассационного определения, размещенного на сайте суда. "Утверждение адвоката Качанова Н.А. о недопустимости первичных показаний осуждённых по настоящему делу ввиду применения к ним недозволенных методов следствия является необоснованным… Судом проверена версия о получении данных показаний незаконным путём и правомерно отвергнута как не нашедшая подтверждения в ходе проверки", - говорится в документе.

Вместе с тем коллегия указала, что судебные решения "подлежат изменению в части правовой оценки преступной деятельности осуждённых в составе незаконного вооруженного формирования".

Суд первой инстанции оставил без внимания, что формирование было создано в июне 2016 года, "то есть в период действия данной статьи в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 г.", предусматривающей меньший срок наказания, указал Верховный суд.

"По смыслу уголовного закона создание незаконного вооружённого формирования считается оконченным преступлением с момента фактического образования формирования, то есть с момента объединения нескольких лиц в группу и приобретения хотя бы некоторыми из них оружия, боеприпасов, взрывных устройств, боевой техники. То обстоятельство, что Абдулкеримов после создания незаконного вооруженного формирования, то есть после окончания совершения этого преступления, руководил формированием до задержания 10 ноября 2016 г., […] не позволяло суду квалифицировать его действия, связанные с созданием формирования, в редакции закона, предусматривающего более строгое наказание", - поясняется в определении.

Аналогичным образом кассационная инстанция обосновала и снижение сроков наказания остальным осужденным. "В остальном приговор и апелляционное определение […] оставить без изменения, а кассационные жалобы защитников - адвокатов Бородкиной Н.М. и Качанова Н.А. без удовлетворения", - говорится в документе.

Напомним, по версии следствия, в мае 2016 года в Каспийске подсудимые создали террористическое сообщество, приобрели боеприпасы и взрывные устройства, а также совершили поджоги двух пивных баров в Каспийске. В августе 2016 года по предложению Абдулкеримова подсудимые договорились напасть на полицейского, после чего разработали план нападения и искали возможность для приобретения огнестрельного оружия и боеприпасов, однако были задержаны, считают следователи.

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