13 апреля 2021, 17:16

Подтвержден приговор уроженцу Чечни по делу о подготовке теракта в Астрахани

Апелляционный военный суд согласился с приговором Чечни Расулу Байсуеву, осужденному на 12 лет по делу о склонении знакомого к теракту в воинской части в Знаменске.

Как писал "Кавказский узел", единственным доказательством вины обвиняемого в причастности к террористам жителя Астраханской области Расула Байсуева, являются показания свидетеля, от которых тот впоследствии отказался, заявил его адвокат. В октябре 2020 года Южный окружной военный суд назначил 12 лет колонии Байсуеву, обвиненному в причастности к содействию терроризму и незаконному обороту оружия и боеприпасов.

Защита обжаловала приговор, однако коллегия Апелляционного военного суда в Московской области сегодня также признала Байсуева виновным и оставила приговор Южного окружного военного суда без изменений, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник суда.

Жалоба на приговор Байсуеву поступила 16 марта, говорится в картотеке на сайте Апелляционного военного суда.

Комментариями Расула Байсуева и его представителей относительно решения апелляционной инстанции «Кавказский узел» пока не располагает.

Согласно версии следствия, летом 2018 года Байсуев находился в Чечне, где, разделяя радикальные взгляды сторонников международной террористической организации, склонял гражданина Власенко к совершению террористического акта на территории Астраханской области. Кроме этого, подсудимый, как полагает следствие, передал Власенко ручную гранату «РГД-5» со взрывателем УЗРГМ и обрез охотничьего ружья с патронами к нему, а также "проинструктировал его о подготовке к террористическому акту".

Власенко "начал планировать совершение террористического акта" против военнослужащих в Астраханской области, однако 15 октября 2018 года был задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые изъяли у него оружие и боеприпасы, утверждает следствие. Байсуев виновным себя не признал.

Примечание:

"Аналитики указали на закрытость информации о предполагаемом террористе в Ставрополе", "Аналитики разъяснили цель рапортов ФСБ о предотвращении двух терактов на юге России", "Обнародовано видео задержания астраханца по делу о терроризме".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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