08 октября 2020, 21:35

Уроженец Чечни осужден по делу о подготовке теракта в Астрахани

Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии уроженца Чечни Расула Байсуева, обвиненного в подготовке теракта в воинской части в Знаменске.

Как писал "Кавказский узел", единственным доказательством вины обвиняемого в причастности к террористам жителя Астраханской области Расула Байсуева, являются показания свидетеля, от которых тот впоследствии отказался, заявил адвокат. 

Расул Байсуев упоминался в деле жителя Астраханской области Василия Власенко. Следователи утверждают, что Расул Байсуев в июле 2018 года подарил Власенко флаг ИГ*, гранату с запалом и обрез, дав инструкции по совершению теракта в воинской части в Знаменске. Власенко также заявлял о применении к нему пыток. Суд приговорил его к девяти годам колонии.

По версии следствия, Байсуев являлся "сторонником радикальных религиозных взглядов" запрещенной судом в России организации «Исламское государства».  Следователи полагают, что он, "руководствуясь мотивом ненависти к лицам, не исповедующим ислам",  с мая по июль 2018 года в Чечне с помощью "уговоров, убеждений, призывов и ознакомления с экстремистской литературой" склонял своего знакомого Власенко к совершению теракта в Астраханской области. Таким образом Байсуев хотел дестабилизировать обстановку в стране и принудить власть отказаться от проведения спецопераций в Сирии.

В июле 2018 года он передал знакомому в Чечне ручную гранату «РГД-5» со взрывателем УЗРГМ и обрез охотничьего ружья с патронами к нему, а также проинструктировал его о подготовке к теракту, следует из материалов дела, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

После этого знакомый Байсуева начал планировать теракт в отношении военнослужащих, проходящих военную службу в Астраханской области, однако 15 октября 2018 года правоохранители задержали его и изъяли оружие и боеприпасы, говорится в документе. 

Байсуев в суде не признал себя виновным. Он заявил, что не склонял своего знакомого к совершению теракта и не передавал ему оружия или боеприпасов, говорится в материалах дела.

Южный окружной военный суд 6 октября признал Байсуева виновным и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 10 тысяч рублей. Решение суда не вступило в силу, так как приговор был обжалован, следует из карточки дела на сайте суда.

Комментариями Байсуева или его представителей, а также стороны обвинения относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает. 

"Кавказский узел" также писал, что 31 января в суде по делу пятерых жителей Астрахани, обвиняемых в причастности к ИГ*, судья сообщил о письме из СИЗО в Астрахани от Расула Байсуева, также обвиняемого по делу терроризме. В нем, по словам судьи, Байсуев просил допросить его. Все трое подсудимых заявили, что, по их сведениям, Байсуева принуждали дать показания против них. Прокурор возразил, что "этот вопрос уже обсуждался". Южный военный суд 5 марта приговорил пятерых обвиняемых по делу об участии в астраханской ячейке запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" к лишению свободы на сроки от 10 до 17 лет. В июне Апелляционный военный суд оставил в силе приговор пятерым жителям Астраханской области.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* - организация "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Аналитики спрогнозировали активизацию вербовщиков ИГ* на Северном Кавказе", "Смягчен приговор астраханке по делу о финансировании ИГ*", "Свидетель обвинения заявил об угрозах следователя по делу четырех буйнакцев".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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