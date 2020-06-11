Военный суд утвердил приговор пятерым астраханцам по делу о ячейке ИГ*

11 июня 2020, 00:39

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор пятерым жителям Астраханской области, осужденным на длительные сроки по делу об участии в астраханской ячейке запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Защита заявила, что обжалует это решение.

Как писал "Кавказский узел", Южный военный суд 5 марта приговорил пятерых обвиняемых по делу об участии в астраханской ячейке запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" к лишению свободы на сроки от 10 до 17 лет. Их вина не доказана, приговор будет обжалован, заявили адвокаты. Родственники сообщили, что не смогли увидеться с подсудимыми со дня их задержания.

Коллегия Апелляционного военного суда в Московской области рассмотрела жалобу защиты и оставила приговор Южного окружного военного суда без изменений, сообщил 10 июня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Китиева Магомед Аушев. Он рассказал, что заседание продолжалось с 10.00 до 16.00 мск по видеосвязи с подмосковным судом. Адвокат заявил, что приговор будет обжалован в вышестоящих инстанциях.

Жалоба на приговор поступила в суд 6 мая, следует из карточки дела на сайте Апелляционного военного суда.

Напомним, обвинение считает, что уроженец Дагестана Увейс Ниматулаев объявил себя амиром ячейки ИГ*, куда вошли уроженцы Астраханской области Имангазиев, Самадов, Юсупов и уроженец Ингушетии Китиев. В 2017-2018 годы Ниматулаев проводил собрания, на которых поддерживал боевиков, пропагандировал идею войны против немусульман, в том числе на территории России, утверждают следователи. Ниматулаев приобрел пистолет Макарова с четырьмя патронами, две гранаты Ф-1 и гранату РГО с запалами к ним, которые хранил дома, а затем передал членам ячейки, следует их версии обвинения. Свою вину обвиняемые полностью отрицали. Имангазиев и Китиев заявляли о пытках, однако следователи отказались возбудить дело по их жалобам.